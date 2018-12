Doğaya atılan plastik atıklar her yıl artıyor

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRENİN korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşetler tüketiciye ücretli olarak satılacak. 1 Ocak'tan itibaren başlayacak uygulamayla plastik ambalaj kullanımının azaltılması hedefleniyor. Verilere göre her geçen yıl doğaya atılan plastik atık miktarı artıyor. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer, 2018 yılında 650 bin ton ambalaj atığının geri kazandırıldığını ve bunun 181 bin tonunun plastik ambalaj atıklarından oluştuğunu söyledi. Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi gibi düzenlemeler içeren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Belirlenen tarihten itibaren, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak. Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bu uygulama hayata geçirildi. Meyve, kargo ve kuru temizleme poşetlerinin yer aldığı bazı poşet grupları ise ücrete tabi olmayacak. ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, 2018 yılında geri dönüştürülen ürünlerin sayısını açıkladı. Bu yıl 650 bin ton ambalaj atığının geri kazanıldığını belirten İmer, "Bunun 181 bin tonu plastik ambalaj atıklarından oluşuyor. Plastiğin yanında cam, metal, kağıt, ahşap, kompozit gibi ürünler de var" diye konuştu. "GERİ DÖNÜŞÜM EVLERDE BAŞLIYOR" Daha yaşanılabilir bir dünya için geri dönüşüme destek olmak gerektiğinin altını çizen İmer, "Bu dönüşüm evlerimizde başlıyor. Tüketici olarak yapmamız gereken şey atıklarımızı ayrı biriktirmeliyiz. Özellikle yaş ve kuru olmak üzere biriktirmeliyiz, bu bizim en önemli ve yapmamız gereken iş. Daha sonra bu atıkların ayrı ayrı toplanıp geri dönüşüme sevk edilmesi lazım" ifadelerini kullandı. "YUKARI DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLİYORUZ" Geri dönüşümün kullanılan atıkların kaynak olarak değerlendirip sisteme dahil edilmesinden oluştuğunu söyleyen İmer, "Geri dönüşüm önemli bugün geldiğimiz noktada kısıtlı kaynaklar çevre kirliğinin artması, bizi geri dönüşüme daha fazla yönlendirdi. Kullanılan ürünlerden yenilerini elde ediyoruz. Hedefimiz geri dönüştürdüğümüz ürünlerin ilk ürünlere kıyasla daha kaliteli ve çevreye daha az olumsuz etki de bulunmasıdır, buna yukarı dönüşüm diyoruz" dedi. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE GERİ DÖNÜŞÜM ŞART! Ürünlerin geri dönüştürüldüğünde daha az enerji, fosil yakıt ve su kullanıldığını belirten İmer, "Hem kaynak hem iklim değişikliğiyle mücadele açısından geri dönüşümün önemi gittikçe artırıyor.Türkiye'nin 13-14 yıldır geldiği noktayı olumlu buluyorum. Ama tabi daha ileriye, hızlı adımlarla yürümeliyiz. Geri dönüşümü dikkate almamak aslında hem ekonomik olarak ciddi bir ihmal hem de çevrenin korunması açısından önemli. Bütün bu atıklar çevreye atılıp geri dönüştürülmezse ciddi çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu. 13 YILDA EKONOMİYE 31 MİLYAR LİRALIK KATKI Geri dönüşüm çalışmalarının ülke ekonomisine de ciddi katkıları olduğunu vurgulayan Mete İmer, "2005 yılından bugüne kadar yaptığımız çalışmaların Türk ekonomisine katkısını hesapladığımız zaman bunun 31 milyar liralık bir katkı sağladığını bulduk. Sadece 2017 yılında ise 2.6 milyar liralık katkısı olmuş. 2017 yılında yaptığımız çalışmalarla 9 bin 400 hektarlık ormanlık alan da kurtarıldı" ifadelerini kullandı. 2013-2017 YILLARI ARASI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN PLASTİK ATIK MİKTARI Geri dönüşüm doğal kaynakları, çevreyi koruyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Küresel ısınmayı yavaşlatıyor, iş olanağı sağlayıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. ÇEVKO'nun rakamlarına göre doğaya atılan plastik atıklar her yıl artıyor. Son 5 yılda 821 bin ton plastik atığın yüzde 30'a yakını geri dönüştürüldü. Buna göre, 2013 yılında geri dönüştürülen 503 bin ton atığın 142 bin tonu, 2014 yılında 554 bin tonun 155 bin tonu, 2015 yılında 581 bin tonun 167 bin tonu, 2016 yılında 637 bin tonun 172 bin tonu, 2017 yılında ise 656 bin tonun 183 bin tonu plastikti.