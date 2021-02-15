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  4. Doğaya bırakılan ayı ormana gitmek yerine kalabalığa hücum edince olanlar oldu

Doğaya bırakılan ayı ormana gitmek yerine kalabalığa hücum edince olanlar oldu

15.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Suriye’de nesli tükenmekte olan kahverengi boz ayılardan 6 tanesi doğaya salındı. Boz ayılardan biri ormana gitmek yerine törene katılan insanların üzerine saldırınca olanlar oldu.

Suriye’de nesli tükenmekte olan kahverengi boz ayıların doğaya dönüşü için sivil toplum örgütleri uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

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Bu çalışmalar sonucu doğaya bırakılacak olan ayılar için tören düzenlendi. Tören esnasında ormana salınacak olan ayılar içinden bir tanesi doğaya bırakıldıktan sonra dehşete düşmüş kalabalığa doğru hücum edince ortalık savaş alanına döndü.

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OLAY SIRASINDA YARALANAN OLMADI

6 boz ayıdan birinin yönünü değiştirip insanlara saldırması sırasında büyük kargaşa yaşandı. Töreni izlemek üzere çok sayıda basın mensubu ve yerel halktan insanlar vardı.

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Çelik kafesler içinde bölgeye getirilen ayıların kafeslerinin kapıları bir görevli tarafından teker teker açıldı. Ayılardan biri seyirciler tarafından ürkütülmüş gibi göründü ve geri dönüp töreni izleyen kalabalığa saldırdı. Olay sırasında yaralanan olmadı.

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