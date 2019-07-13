"Doğaya çıkanlar arının dikkatini çeken renkte giyinmesin"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son bir haftada iki kişinin arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmesi, arı sokmaları sonrasında nelerin yapılması gerektiği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır böcekler ve arılar üzerine araştırmalar yaptığını, zar kanatlılar takımı içinde yer alan arılardan zehirli iğne taşıyanların, soktuğunda genelde deride yanma, kaşınma, şişlik ve kısa süreli ağrı şikayetlerine neden olduğunu anlattı.

Bebeklerin, yaşlıların, solunum ve kalp rahatsızlığı olanların arı sokmalarına karşı oldukça dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Anlaş, "Bunun dışında arıcılıkla uğraşanlar ve doğada bulunanlar risk altındadır. Ayrıca doğaya çıkanların sarı, turuncu ve mor gibi böceklerin, arıların dikkatini çeken renklerde giyinmemesinde fayda var." diye konuştu.

Türkiye'de insanları en fazla bal arısı, sarıca arı ve eşek arısının soktuğunu aktaran Anlaş, "Arı sokmalarında yapılacak ilk iş hemen arıdan uzaklaşmak ve arının iğnesini kısa sürede çıkarmaktır. Arının soktuğu yere buz koymak da faydalı olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar da küresel iklim değişikliğinin arı davranışlarını etkilediğini, onları strese soktuğunu ve arıların daha saldırgan davranış sergilediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.