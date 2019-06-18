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Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine katılan konuk sanatçılar madenlere ve Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı dikkat çekmek için kıyafetlerini çamura bulayıp, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak performansı sergiledi.Lidya Krallığının başkenti Sardes Antik Kenti’nde Gönüllülük Hareketi Grubu tarafından organize edilen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine, sokak performans sanatçılarının etkinliği damgasını vurdu.Antik Çağ’da altın aktığı rivayet edilen Paktalos Nehri’ne (Sart Çayı) giren ve yaşları 9 ile 64 arasında değişen 20 kişilik performans grubu kil ve çamuru elbiselerinin üzerine sürüp çamura bulandılar ve üzerleri altın rengi vücut boyası ve sahte kan ile boyayıp Çınarlı Caddesi’nde performans sergiledi.Sokak Sanatları Atölyesi editörü Erdal Çoban, etkinlikte bölgedeki Jeotermal Enerji Santralleri ve madenlere dikkat çekildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine katılan konuk sanatçılar madenlere ve Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı dikkat çekmek için kıyafetlerini çamura bulayıp, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak performansı sergiledi.
Lidya Krallığının başkenti Sardes Antik Kenti’nde Gönüllülük Hareketi Grubu tarafından organize edilen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine, sokak performans sanatçılarının etkinliği damgasını vurdu.
Antik Çağ’da altın aktığı rivayet edilen Paktalos Nehri’ne (Sart Çayı) giren ve yaşları 9 ile 64 arasında değişen 20 kişilik performans grubu kil ve çamuru elbiselerinin üzerine sürüp çamura bulandılar ve üzerleri altın rengi vücut boyası ve sahte kan ile boyayıp Çınarlı Caddesi’nde performans sergiledi.
Sokak Sanatları Atölyesi editörü Erdal Çoban, etkinlikte bölgedeki Jeotermal Enerji Santralleri ve madenlere dikkat çekildi. Çoban, "Bu yıl performans ve Sokak Sanatları Atölyesi çalışmalarında ana tema olarak bölgedeki madenler ve jeotermal enerji santrallerine dikkat çekmek istedik. Bu performans ile gerek maden gerekse JES’lerin doğaya ve insanlığa verdiği zararı ele aldık. Katılımcılarımız Paktalos Nehri’ne girip kıyafetlerini ve yüzlerini nehirden çıkartılan killere boyadılar. Salihli Çevre Derneğinin de destek verdiği etkinlik vatandaşlardan da yoğun bir ilgi gördü. Etkinliğimize 9-64 yaş arası toplam 20 sanatçımız katıldı” dedi.
Öte yandan sokak performans sanatçıları, vatandaşların şaşkın bakışları arasında performanslarını sergiledi.

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar
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