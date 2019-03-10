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Doğaya uygun kuş evleri Afyonkarahisar’da üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir firma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

Afyonkarahisar’da bir firma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden gelen talep üzerine kuşların barınması için çevreye uyumlu yuva yapmaya başladı. Doğal ve su geçirmeyen malzemeden üretilen kuş yuvalarının yoğun talep görmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar’da bir firma, gelen talep üzerine vida, tutkal ve kimyasal malzeme kullanmadan kuş yuvası üretmeye başladı. Çevreye uyumlu olarak hazırlanan yuvalar için firma sahibi yakında patent alacak. Yaptıkları kuş yuvalarını Türkiye genelinde pazarlamaya başladıklarını belirten firma sahibi İsmail Yoğurtçu, kuş yuvalarının doğaya yüzde 100 uyumlu olduğunu söyledi. Yoğurtçu, kendilerine gelen talep üzerine kuş yuvası hazırlamaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti:
“Kuş evleri bizim yaklaşık 2 yıldır ürettiğimiz bir üründür. Farklı yerlerden, özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden böyle bir talep gelmesi üzerine bu araştırmayı, çalışmayı yaptık. Bunun neticesinde piyasada bu tarz ürünleri üreten firmaların olduğunu tespit ettik. Fakat biz kendimiz tamamen projesi, tasarımı bize ait bir proje geliştirdik. Kesinlikle içerisinde herhangi bir tutkal, vida olmadan kuş evini üretiyoruz. Artık Türkiye’ye pazarlamaya başladık.”

Sökülüp tekrar kurulabiliyor
Kimyasal madde kullanılmadan hazırlanan yuvalarda canların kesinlikle zarar görmeyeceğine dikkat çeken Yoğurtçu, “Yuvanın içerisinde canlıların kalacağı için bunlara zarar vermeyecek özel üretilen malzeme kullandık. Ölçüleri olsun, diğer üzerindeki şekillerin boya değil yakma sistemiyle olduğunu görüyoruz. Bundaki amacımız canlıların hiçbir şekilde zarar görmeden barınmasını sağlamak. Bunların 6 ay kullanım süresinden sonra mutlaka temizlenmesi gerektiğini üniversitedeki yetkili arkadaşlardan öğrendik. Onların üzerine bizde vida kullanmadan, herhangi bir kimyasal içeren malzeme kullanmadan yeniden sökülüp kurabilecek şekilde bir tasarım çalıştık. Şuanda bunun patent başvurusunda bulunduk. İnşallah üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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