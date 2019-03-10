Doğaya uygun kuş evleri Afyonkarahisar’da üretiliyor

Afyonkarahisar’da bir firma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden gelen talep üzerine kuşların barınması için çevreye uyumlu yuva yapmaya başladı. Doğal ve su geçirmeyen malzemeden üretilen kuş yuvalarının yoğun talep görmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar’da bir firma, gelen talep üzerine vida, tutkal ve kimyasal malzeme kullanmadan kuş yuvası üretmeye başladı. Çevreye uyumlu olarak hazırlanan yuvalar için firma sahibi yakında patent alacak. Yaptıkları kuş yuvalarını Türkiye genelinde pazarlamaya başladıklarını belirten firma sahibi İsmail Yoğurtçu, kuş yuvalarının doğaya yüzde 100 uyumlu olduğunu söyledi. Yoğurtçu, kendilerine gelen talep üzerine kuş yuvası hazırlamaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Kuş evleri bizim yaklaşık 2 yıldır ürettiğimiz bir üründür. Farklı yerlerden, özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden böyle bir talep gelmesi üzerine bu araştırmayı, çalışmayı yaptık. Bunun neticesinde piyasada bu tarz ürünleri üreten firmaların olduğunu tespit ettik. Fakat biz kendimiz tamamen projesi, tasarımı bize ait bir proje geliştirdik. Kesinlikle içerisinde herhangi bir tutkal, vida olmadan kuş evini üretiyoruz. Artık Türkiye’ye pazarlamaya başladık.”