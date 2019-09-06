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Doğayı korumak için pirinçten pipet ürettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Prinçten ürettikleri pipetlerle CNR Food İstanbul'a katılan Vietnamlı girişimci ilgi gördü - Vietnamlı girişimci Le Nam: - "Deneylerimiz sonucunda 6 ay önce makarna ve pirinçten kullanılabilir pipet üretmeye başladık. İnsanlar bu pipeti her türlü içecekte kullanabiliyor. İstedikleri zaman da yiyebiliyor ya da bitirdikten sonra kuşlara atabiliyor"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - CNR Food İstanbul'a Türkiye'deki arkadaşlarının davetiyle Vietnam'dan katılan girişimci Le Nam, fuara pirinçten üretilen pipetlerle katıldı.

"Türkiye'den çok uzakta olmama rağmen ticaret yapabileceğime inanıyorum" diyen Nam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle otelcilik sektöründen katılımcıların dikkatini çektiğini söyledi. Nam, Türkiye'ye daha önce 2 defa geldiğini ve tarım sektörüyle ilgili ortaklıklar kurmak istediğini ifade etti.

Nam, "Türkiye'de çok sayıda arkadaşım var. Fuara katılmam için beni de davet ettiler. Ben de davetlerini kabul ettim ve çok uzak bir ülke olarak Vietnam'dan buraya kadar geldim. Türkiye'yi çok seviyorum ve bir daha gelmek istiyorum. Türk mutfağını çok seviyorum. Özellikle kebabı ve pirinci çok sevdim. Fuara kendi üretimimiz olan pirinçten pipetleri tanıtmak için geldim. Türklerle güzel iş birlikleri kurmak istiyorum. Fuarda çok iyi dönüşler oldu. Özellikle oteller bizimle çok ilgilendi. Plastik pipet kullanmak istemediklerini ve bambu ya da benzer doğal ürünlerden kullanmak istediklerini söylediler." dedi.

Piriçten pipet üretme fikrinin doğayı koruma ilkesine dayalı olduğunu vurgulayan Nam, şunları kaydetti:

"Vietnam dünyanın en yeşil ülkelerinden birisi ve pirinç üretimi çok fazla. Biz de plastik pipet kullanımından kurtulmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Deneylerimiz sonucunda 6 ay önce makarna ve pirinçten kullanılabilir pipet üretmeye başladık. İnsanlar bu pipeti her türlü içecekte kullanabiliyor. İstedikleri zaman da yiyebiliyor ya da bitirdikten sonra kuşlara atabiliyor. Doğayı korumak ve plastikten kurtulmak için yaptığımız pipetlerin Türkiye'de de ilgi göreceğini düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
doğa geri dönüşüm pipet pirinç Vietnam

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