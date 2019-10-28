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Doğayla iç içe toprak tonları koleksiyonların vazgeçilmezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Toprak tonları, yeşil ve krem kombinleriyle bu sezon da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Doğayla iç içe toprak tonları koleksiyonların vazgeçilmezi

Toprak tonları, yeşil ve krem kombinleriyle bu sezon da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. DeFacto’da sonbaharın sevilen renklerini 2019 Sonbahar koleksiyonunda birbirinden farklı alternatifleri ile beğeniye sunuyor.
Sonbaharın renkleri toprak tonları bu sezon da koleksiyonlarda sıkça tercih ediliyor. Yeşil ve kremle kombinlenen koleksiyon, doğayla iç içe duruşuyla gönülleri fethediyor. Sıcak tonları sevenlerin tercihi kırmızı ve turuncular ise çarpıcı stiliyle ön plana çıkıyor. DeFacto, 2019 Sonbahar koleksiyonun sevilen renkleri, özellikle kadın ve erkek outdoor giyim kombinlerinde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Outdoor giyimin sevilen parçası eşofmandan altının rahatlığı ve pantolonların şıklığından ilham alınarak tasarlanan jogger’ler, kargo modeliyle sportif ve çabasız şıklığı sunuyor. Sweatshirt ve botlarla kombinlenen parçalar tarzıyla fark oluşturmak isteyenlerin tercihi oluyor.
2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde satışa sunuluyor.

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