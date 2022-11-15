HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Doğduğu anda tarihe geçmişti! Dünya onu konuştu... 'Bazı ayrıcalıklarım oldu'

Doğduğu anda tarihe geçmişti! Dünya onu konuştu... 'Bazı ayrıcalıklarım oldu'

15.11.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun açıklamasına göre dünya nüfusu bugün 8 milyar kişiye ulaştı. Dünya nüfus kayıtlarına 1999 yılında "6 milyarıncı insan" olarak geçen Bosna Hersekli Adnan Mevic de açıklamalarda bulundu. Mevic, "6 milyarıncı insan olduğuma yönelik bana belge verilmedi." dedi. Mevic, 6 milyarıncı insan olmasıyla ilgili bazı ayrıcalıklarının da olduğunu söyledi.

Doğduğu anda tarihe geçmişti! Dünya onu konuştu... 'Bazı ayrıcalıklarım oldu'

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna (UNFPA) göre dünya nüfusu bugün 8 milyar kişiye ulaştı. UNFPA'nın dünya nüfusunu 6 milyar olarak açıkladığı 12 Ekim 1999'da dünyaya gelen Adnan Mevic, kayıtlara "6 milyarıncı insan" olarak geçti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dünyaya gelen Adnan Mevic, Fonun açıklamasının ardından AA Saraybosna Ofisi'ni ziyaret etti.

AA-20221115-29447317-29447314-DUNYA_NUFUSU_8_MILYARA_CIKARKEN_6_MILYARINCI_INSAN_1999DA_KAYITLARA_GECMISTI

Saraybosna Üniversitesi Ekonomi Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 23 yaşındaki Mevic, "Dünyanın 6 milyarıncı insanı olarak biliniyorum ancak 6 milyarıncı insan olduğuma yönelik bana belge verilmedi." ifadesini kullandı.

Sıradan bir yaşam sürdüğünü anlatan Mevic, "Yaşıyorum, çalışıyorum ve herkesle takılıyorum. Bu durumdan ötürü bazı ayrıcalıklarım da oldu. Real Madrid'i ve İnterpol'ü ziyaret ettim ve İnterpol genel sekreteriyle görüştüm." diye konuştu.

AA-20221115-29447317-29447312-DUNYA_NUFUSU_8_MILYARA_CIKARKEN_6_MILYARINCI_INSAN_1999DA_KAYITLARA_GECMISTI

Adnan Mevic, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in, ailesiyle bir anlaşma imzaladığını ve okul hayatı boyunca sembolik bir burs aldığını ifade etti.

Ülkedeki ekonomik sorunlardan dolayı iş bulamadığını anlatan Mevic, bu durumun devam etmesi halinde yurt dışına taşınmayı planladığını da söyledi.

12 EKİM 1999'DA DOĞDU

AA-20221115-29447317-29447310-DUNYA_NUFUSU_8_MILYARA_CIKARKEN_6_MILYARINCI_INSAN_1999DA_KAYITLARA_GECMISTI

UNFPA, 12 Ekim 1999'da dünya nüfusunun 6 milyara ulaştığını açıklamış ve 12 Ekim 1999'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğan, Fatima-Jasminko Mevic çiftinin ilk oğlu Adnan Mevic, BM tarafından dünyanın "sembolik" 6 milyarıncı insanı olarak seçilmişti.

O günlerde Bosna Hersek'te bulunan eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Fatima Mevic'i ziyaret etmiş ve şunları kaydetmişti:

"Ne korkunç savaş ne de acımasız Saraybosna kuşatması ve hatta insanlık dışı etnik temizlik politikası, Bosna Hersek'teki bu ve bunun gibi birçok doğumu engelleyemedi. Bugünkü doğumları, bir zamanlar Saraybosna ve Bosna Hersek'i karakterize eden 'hoşgörü ve çok dinli atmosferin' yeniden doğuşunu kutlar gibi kutlayacağınızı umuyorum. Dünyaya gelen 6 milyarıncı insana ortak hediyemiz bu olmalı."

DÜNYA NÜFUSU 8 MİLYARA ULAŞTI

UNFP, 15 Kasım itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi.

UNFPA tarafından yayımlanan rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor.

BM, dünya nüfusu 7 milyardan 8 milyara çıkarken, yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya'dan olduğunu açıkladı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiev'de peş peşe patlamalar! Apartmanlar vurulduKiev'de peş peşe patlamalar! Apartmanlar vuruldu
Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçtiŞehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Dünya nüfus

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

İlginizi Çekebilir

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.