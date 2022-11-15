Doğduğu anda tarihe geçmişti! Dünya onu konuştu... 'Bazı ayrıcalıklarım oldu'

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna (UNFPA) göre dünya nüfusu bugün 8 milyar kişiye ulaştı. UNFPA'nın dünya nüfusunu 6 milyar olarak açıkladığı 12 Ekim 1999'da dünyaya gelen Adnan Mevic, kayıtlara "6 milyarıncı insan" olarak geçti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dünyaya gelen Adnan Mevic, Fonun açıklamasının ardından AA Saraybosna Ofisi'ni ziyaret etti.

Saraybosna Üniversitesi Ekonomi Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 23 yaşındaki Mevic, "Dünyanın 6 milyarıncı insanı olarak biliniyorum ancak 6 milyarıncı insan olduğuma yönelik bana belge verilmedi." ifadesini kullandı.

Sıradan bir yaşam sürdüğünü anlatan Mevic, "Yaşıyorum, çalışıyorum ve herkesle takılıyorum. Bu durumdan ötürü bazı ayrıcalıklarım da oldu. Real Madrid'i ve İnterpol'ü ziyaret ettim ve İnterpol genel sekreteriyle görüştüm." diye konuştu.

Adnan Mevic, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in, ailesiyle bir anlaşma imzaladığını ve okul hayatı boyunca sembolik bir burs aldığını ifade etti.

Ülkedeki ekonomik sorunlardan dolayı iş bulamadığını anlatan Mevic, bu durumun devam etmesi halinde yurt dışına taşınmayı planladığını da söyledi.

12 EKİM 1999'DA DOĞDU

UNFPA, 12 Ekim 1999'da dünya nüfusunun 6 milyara ulaştığını açıklamış ve 12 Ekim 1999'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğan, Fatima-Jasminko Mevic çiftinin ilk oğlu Adnan Mevic, BM tarafından dünyanın "sembolik" 6 milyarıncı insanı olarak seçilmişti.

O günlerde Bosna Hersek'te bulunan eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Fatima Mevic'i ziyaret etmiş ve şunları kaydetmişti:

"Ne korkunç savaş ne de acımasız Saraybosna kuşatması ve hatta insanlık dışı etnik temizlik politikası, Bosna Hersek'teki bu ve bunun gibi birçok doğumu engelleyemedi. Bugünkü doğumları, bir zamanlar Saraybosna ve Bosna Hersek'i karakterize eden 'hoşgörü ve çok dinli atmosferin' yeniden doğuşunu kutlar gibi kutlayacağınızı umuyorum. Dünyaya gelen 6 milyarıncı insana ortak hediyemiz bu olmalı."

DÜNYA NÜFUSU 8 MİLYARA ULAŞTI

UNFP, 15 Kasım itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi.

UNFPA tarafından yayımlanan rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor.

BM, dünya nüfusu 7 milyardan 8 milyara çıkarken, yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya'dan olduğunu açıkladı. (AA)

