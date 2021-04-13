Doğduğun Ev Kaderindir'de dengeler altüst oluyor! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile izlenen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir’in son bölümünde; bir veda yaşanmıştı. İlk bölümden beri dizide başrol oynayan İbrahim Çelikkol rol gereği diziden ayrıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen diziye Gülcan Arslan'ın ardından bir oyuncu daha dahil oldu.

Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Fırat Doğruloğlu, dizide Tarık karakterini canlandıracak.

Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor.

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. Tarık ve Nesrin'in planları ise henüz bilinmiyor.

Fırat Doğruloğlu kimdir? Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.