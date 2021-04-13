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  4. Doğduğun Ev Kaderindir'de dengeler altüst oluyor! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Doğduğun Ev Kaderindir'de dengeler altüst oluyor! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

13.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine bir oyuncu daha dâhil oldu. Oyuncu, dizide Zeynep'in güvenini kazanmaya çalışan fakat asıl hedefi intikam almak olan Tarık karakterine hayat verecek.

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile izlenen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir’in son bölümünde; bir veda yaşanmıştı. İlk bölümden beri dizide başrol oynayan İbrahim Çelikkol rol gereği diziden ayrıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen diziye Gülcan Arslan'ın ardından bir oyuncu daha dahil oldu.

Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Fırat Doğruloğlu, dizide Tarık karakterini canlandıracak.
Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor.
Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. Tarık ve Nesrin'in planları ise henüz bilinmiyor.

Fırat Doğruloğlu kimdir?

Fırat Doğruloğlu kimdir?
Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol aldı.
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi İbrahim Çelikkol
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