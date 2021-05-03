Doğduğun Ev Kaderindir ekrana veda ediyor! Doğduğun Ev Kaderindir final bölümü ne zaman?

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalayacak.
Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'e geçtiğimiz bölümlerde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol da veda etmişti.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
Dizi Aralık 2019'da yayınlanmaya başlamıştı.
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