Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? Programların üst üste gelmesi işleri karıştırdı

Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin’in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık’ı şirkete, Zeynep’in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep’i ve Nermin’i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.

Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar.

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep’in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in ikinci sezonunda reytingler beklenenin altında kaldı. Bu sezon yayın hayatına başlayan Sadakatsiz ve Masumiyet dizileri ile rekabet edemeyen dizinin Mayıs ayında sezon sonunu gelmesi ile final yapacağı konuşuluyor.

İki sezondur Tv8 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nin başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir yer alıyor. Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği konuşulan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon sonunda final yapacağı konuşuluyor. İşte, detaylar...

Aileler açacakları restoranı tutar, Nuh da onlara karışıp, uzun zaman sonra ilk kez hayallerine ve kendine dönerken beklenmedik bir ayrılık kapısını çalacak, Benal’in kurmak istediği yeni hayat uğruna Cemile’yle ayrı düşecektir.

Tarık ve Nesrin kendilerini sevdirmeye, hızla kabul ettirmeye başlamıştır. Ancak Barış’ın gözleri hayatlarına aniden giren bu iki yabancının üzerindedir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mehdi’nin ölümünün ardından, belki de yaşadıkları bu son sarsıcı acıyla herkes hayattan son büyük dersini almıştır. Bunca olayın üzerine belki de göz göre göre yaşanan bu son kimse istemese de yüreklere ateşi düşürmüştür.

Zeynep, Cemile ve Benal darmadağındır, onların etrafında kenetlenen herkes yaslarını tutmaları, acılarını yaşamaları için bir aradadır şimdi. Barış, yas süreci boyunca Zeynep’i kendi düşünceleriyle baş başa bırakarak ama gözünü de üstünden ayırmadan bir adım geri çekilir. Herkes yavaş yavaş normallerini, hayatlarını, aslında nasıl yaşadıklarını hatırlamaya başlar.



