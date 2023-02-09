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Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den 'deprem' fırsatçılarına isyan: "Size lanet olsun!"

09.02.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu depremzedeler için harekete geçti. Özdemir, afet bölgesine karavan, tuvalet karavanları ve ışık malzemeleri gönderdiklerini belirtti.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den 'deprem' fırsatçılarına isyan: "Size lanet olsun!"

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den dikkat çeken 'deprem' paylaşımı geldi. Depremzedeler için harekete geçen Özdemir, afet bölgesine set araçlarını gönderdiklerini belirtti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7'lik deprem üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Demet Özdemir'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Demet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlerin karavanları, ışık ekiplerimizin malzemeleri, tuvalet karavanları nerede? Eminim gitmiştir biraz görsel alalım biraz yayalım?"

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DEMET ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN 'DEPREM' PAYLAŞIMI: "SİZİ VİCDANINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Demet Özdemir akşam saatlerinde Instagram hesabında yaptığı deprem paylaşımında ise "Bu göndermeye çalıştığımız yardımlara, herkesin yok canıyla bile katkıda bulunduğu yardımların üzerine çökerseniz ne için olursa olsun! Çökerseniz size lanet olsun!!! Yaşananları zaten görüyoruz ama buna devam ederseniz sizi kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer veridi.

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