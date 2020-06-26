Doğduğun Ev Kaderindir Ne Zaman Başlıyor? Demet Özdemir’den Merak Uyandıran Paylaşım

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, ekranlara dönme hazırlığında. Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizi, pandemi sürecinde pek çok dizi gibi çekimlere ara vermişti. Dizinin ünlü oyuncusu Demet Özdemir’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçilerini fazlasıyla sevindirdi. Dizinin çekimlerinin başladığının anlaşıldığı paylaşım üzerine “Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak?” sorusu yeniden sorulmaya başladı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken oyuncuların birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşmaları ve fotoğraflarda set ortamından görüntülerin yer alması dizinin başlayacağının sinyalleri olarak algılandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin en son 11. bölümü yayınlanmıştı. 11. bölümünde ekranlara gelmesinin ardından dizi ekibi Koronavirüs nedeniyle bir süre sete ara vermişti. Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm tarihi ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm, dizinin fanları tarafından heyecanla bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölümde Ne Oldu? Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlemedi başardı. Mehdi gözlerini açtıktan sonra ailenin üstündeki kara bulutlar adeta dağıldı. Zeynep’in ise kafasında bazı soru işaretleri kaldı. Evdeki mutluluk hali hesaplaşmalarla bozuldu. Faruk ile gizli bir ilişki yürüttüğünü düşünen Emine ise büyük bir engelle karşılaştı. Nihayetinde Zeynep, vicdanı ile aşkı arasında kaldı. Doğduğun Ev Kaderindir Oyuncuları Doğduğun ev kaderindir oyuncu kadrosu arasında Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Hepileri, Zuhal Gencer, Senan Kara, Nail Kırmızıgül, Hülya Duyar, Elif Sönmez ve Mehmet Korhan Fırat gibi önemli isimler yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir Konusu Doğduğun Ev Kaderindir konu itibariyle iki gencin yaşadığı zorluklarla dolu bir aşkı anlatıyor. Acılarla dolu bir çocukluk geçiren Mehdi ile yeni bir hayata alışmaya çalışan Zeynep’in aşkının işlendiği dizi, yetişkin iki insanın hayatındaki yepyeni bir yolculuğu izleyicilere sunuyor. Demet Özdemir Kimdir? 1992 yılında Kocaeli’nde doğan Demet Özdemir, rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Dizideki partneri Can Yaman ile adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, güzelliği ve başarısıyla çok sayıda insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Demet Özdemir dizileri arasında Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yanı sıra Çilek Kokusu ve No:309 dizileri de yer alıyor. Oyuncunun rol aldığı yapımlar, aynı zamanda Ortadoğu’da izlenme rekorları kırıyor.