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Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak? TV8 dizisinin final tarihi belli oldu

04.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in final tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yakın zamanda final yapacağı ileri sürüldü…

Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir için final iddiaları gündeme geldi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterinin ölmesiyle İbrahim Çelikkol diziden ayrılmıştı. Şimdi dizinin sonuna gelindi…

Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?

Tv100’de yer alan habere göre; Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 43. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.
Yani iddia doğruysa, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi önümüzdeki hafta final yapacak…
Demet Özdemir’in Aslı karakterini canlandıracağı Lanistar Medya imzalı "Aşk Taktikleri" filminin çekimlerinden önce tatile çıkıp bir süre dinleneceği öğrenildi.
Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu yazdığı filmde Şükrü Özyıldız, Kerem karakterine hayat verecek. Film İstanbul'da çekilecek.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisini konusu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisini konusu
Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri başka olan anneleri arasında sıkışıp kalan bir hukuk öğrencisidir.
Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer yandan da öteki annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır.
Seneler boyunca iki taraf arasındaki gidip gelerek dengeleri korumak için uğraşan Zeynep, gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder.
Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.
Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz.
Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.
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TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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