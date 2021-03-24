Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Hepileri gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın gününde ekranlara gelmedi. İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin ardından, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü yayınlanmaması izleyenlerde merak uyandırdı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? İşte, detaylar…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölümü ve fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili ise kanal ve yapım şirketi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu akşam Tv8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir yerine Exxen’de yayınlanan Masterchef Junior yarışması yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zeynep ve Barış ilişkisi çok güzel bir şekilde devam ederken, karanlık peşlerini bırakmıyor. Mehdi’nin düşmanları Mehdi’ye zarar vermek için Zeynep’in peşine düşüyor. Silahların patladığı bölümde Zeynep, Barış ve Savaş için işler hiç iyi gitmiyor. Ali Rıza ve Sultan arasında ise beklenmedik bir evlilik kararı ortaya çıkıyor.