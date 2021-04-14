Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı | Barış gerçekleri öğreniyor mu?

Her Çarşamba izleyenleri ekran başına kitleyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlama olarak ekranlara geliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk yer alıyor. Dizinin başından beri Demet Özdemir ile başrolü paylaşan ve Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ise bilindiği üzere ölerek diziye veda etmişti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 14 Nisan Çarşamba günü 39. Yeni bölümü ile TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep’in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.

Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar.

Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin’in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık’ı şirkete, Zeynep’in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep’i ve Nermin’i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.