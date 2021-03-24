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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan bir dizidir. İzleyiciler tarafından beğeni ile takip edilen dizinin 37. Yeni bölümü ise TV8’in yayın akışında yer almadı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 37. Yeni bölümü yerine, 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de ekranlara kolaj bölüm gelecek.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Çarşamba izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında reytinglerin düşük gitmesi ile daha önce final yapacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun üzerine 24 Mart Çarşamba günü yayın akışında yer almayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için ise izleyicilerin kafası karıştı. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü ise merak konusu oldu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 37. Yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Yeni bölüm yerine kolaj yayınlanacağı belirtilirken yeni bölümün neden yayınlanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Öte yandan 'Mehdi' karakterine hayat veren İbrahim Çelikol'un ise diziye veda ettiği iddia ediliyor.

H

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zeynep ve Barış ilişkisi çok güzel bir şekilde devam ederken, karanlık peşlerini bırakmıyor. Mehdi’nin düşmanları Mehdi’ye zarar vermek için Zeynep’in peşine düşüyor. Silahların patladığı bölümde Zeynep, Barış ve Savaş için işler hiç iyi gitmiyor.
Ali Rıza (Hakan Salınmış) ve Sultan (Hülya Duyar) arasında ise beklenmedik bir evlilik kararı ortaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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