Doğduğunuz saat karakterinizi ele veriyor!

Doğum gününüzle birlikte belirlenen burçlarının karakteriniz üzerinde bazı ipuçları vermesi gibi doğduğunuz saatin de karakterinize etki ettiği ortaya çıktı. İşte saat aralıklarına göre kişilik analizi...

00:00 - 2:00 Bu saat aralığında doğan insanlar, alışık oldukları ortamlarda güven arayışı içine girer. Özgüvenli ve rahat tavırları ile birçok insanın imrendiği kişiliklerdir ve aile, bu zaman diliminde doğan kişilerin birinci önceliğidir.

2:00 - 4:00 Entelektüel, iletişimi kuvvetli ve yorulmak bilmeyen insanların zaman dilimi... Bu kişiler, okumayı, yazmayı ve seyahat etmeyi sevmelerinin yanı sıra, vazgeçilmez dostlar olarak anılırlar.

4:00 - 6:00 Savunma mekanizması güçlü insanlardır. Ellerindeki avantajların kıymetini bilir ve geleceğe yönelik düşünürler. Aynı zamanda paylaşımcı, romantik ve yardımsever kişilerdir. Fakat inatçılık en kötü yönleridir.

6:00 - 8:00 Önemli hissetmek isteyen ve takdir görme ihtiyacı güdenlerin saat dilimidir. Emir vermekten keyif alan lider kişiliklerdir.

8:00 - 10:00 Huzuru öncelik edinen, hassas bireylerdir. Yalnızlıktan ve ruha dokunan aktivitelerden keyif alırlar.

10:00 - 12:00 Kendisine benzeyen insanlarla vakit geçirmekten hoşlanan, dışa dönük bireylerdir.

12:00 - 14:00 Hırslı ve sorumluluk sahibi bir yapıyı temsil ederler. Kafaları karışık değildir ve iyi hissetmek için ne yapmaları gerektiğini herkesten iyi bilirler.

14:00 - 16:00 Çılgın bir karaktere sahip olmalarının yanı sıra monotonluğa ve yavaş olan her şeye savaş açarlar. Yeni şeyler keşfetmek, bu bireyleri mutlu eden başlıca şeydir.

16:00 - 18:00 İyimser ve enerjik yapılarıyla dikkat çekerler. Duygularını herkese açmak konusunda çekingenlerdir. Her an, her şeyi kaybedebileceklerinin bilincinde olan bireylerdir.

18:00 - 20:00 Empati yeteneği oldukça gelişmiş kişiler olmakla beraber, meydan okumanın yorucu bir şey olduğunu düşünerek, her şeyi akışına bırakan durgun bireylerdir.

20:00 - 22:00 İyi hissetmenin yolunun, gösterişsiz ve sade bir hayattan geçtiğine inanır ve başkalarına yardım etmekten büyük mutluluk duyarlar. Hata yapma payları yok denecek kadar azdır ve her işi düzgün bir şekilde yapmaya çalışırlar.