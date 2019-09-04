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Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da doğuştan yemek borusu olmadığı tespit edilen kız bebek, doktorların doğumdan 24 saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yemek borusu yapılarak hayata tutundu.

Elazığ’da doğuştan yemek borusu olmadığı tespit edilen kız bebek, doktorların doğumdan 24 saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yemek borusu yapılarak hayata tutundu. İlk önce burnundan beslenen bebek, bugün itibariyle ağızdan beslenmeye başlandı.
Elazığ’da 2 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebek, beslenirken morarma ve ağzından salya akması görülmesi üzerine özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde bebeğin yemek borusu olmadığı belirlendi. Hastanede bebek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alınıp, yemek borusu yapıldı. Doğduktan 24 saat sonra yapılan yemek borusu ile hayata tutunan bebek, 9. gününde biberonla beslenmeye başladı. Durumu iyi olan bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Başka bir hastanede 2 kilo 400 gram doğan bebeğin kendilerine geldiğini belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, “Bebeğin beslenirken morardığını, ağzından salyalar aktığını fark ederek yemek borusunun oluşmamış olabileceğini düşünerek bize sevk ettiler. Biz de yaptığımız tetkiklerde hastamızın doğuştan yemek borusunun olmadığını tespit ettik. Yoğun bakıma aldık ve hazırlıklarımızı yaptık. Daha sonra ekibimizle ameliyat ettik" dedi.

Burnundan besleniyordu, ağzından beslenmeye başladı
Ameliyattan sonra bugünün 9’uncu gün olduğunu aktaran Op.Dr. Ersöz, "Tedavi sorunsuz geçti. Komplikasyonlarımız olmadı. Bugün itibari ile ameliyat sırasında taktığımız ve burnundan midesine indirdiğimiz hortumu çektik. Beslemeye başladık” diye konuştu.
Bu tür hastaların ameliyat olmadıkları zaman yaşama şanslarının olmadığını dile getiren Dr. Ersöz, “Bu çocuk cerrahinin en uç ameliyatlarından bir tanesi. Çok zor bir ameliyat. Gerçekten ekip ruhu gerekiyor. Bizler bu ameliyatları yapmak için çok iyi donanıma sahibiz. Bu bebekler en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekiyor. Bizde 24’üncü saatte ameliyat ettik. Ameliyat sonrası komplikasyonlar ölümcül olabilir. Ama ehil eller yapınca ve iyi takip edilince güzel sonuçlar alınıyor. Biz hastamızı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu

Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek borusu’ ile hayata tutundu
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