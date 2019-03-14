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"Doğru adamsan çık bunları anlat"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: -"(Mansur Yavaş hakkındaki iddialar) 'Bunlara namusluca cevap ver' demek benim hakkım. 82 milyon insanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP adayının ne işler çevirdiğini bilmek hakkı. Doğru adamsan çık bunları anlat, değilsen hiç kıvırma. Adam gibi geç git işine gücüne bak"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "(Bunlara namusluca cevap ver) demek benim hakkım. 82 milyon insanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP adayının ne işler çevirdiğini bilmek hakkı. Doğru adamsan çık bunları anlat, değilsen hiç kıvırma."

Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin soruları yanıtladı.

Seçim çalışmalarında projeleri ve taahhütlerini anlattığını belirten Özhaseki, "Şu ana kadar ben karşı tarafı, rakipleri ve özellikle CHP'nin adayını işi bilmemekle suçladım. Şahsıyla benim ilgim yok ama gerçekten belediye başkanlığını bilmiyor. Ankara'yı, belediyeciliği bilen adam gaf yapmaz. Ayrıca projesi de yok. Geçmişte iki seçim boyunca yapmış olduğu taktikle bu seçimi de alacağını zannediyor. CHP'nin yanılgısı da burada." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, kendisinin belediyecilikte bir marka olduğunu ve şu ana kadar kimsenin kendisi için "bilmiyor, çalışmadı, geçmişte ne yapmış" diyemediğini ifade ederek, "Destanlar yazdım. Bir ekoldür Özhaseki. Devletin kesesinden para harcamadan proje nasıl yapılır? Ben bunun kitabını yazmış bir insanım." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nı "anlı şanlı iktidar" olarak niteleyen Özhaseki, 82 milyon vatandaşın bu ittifaka saygı gösterdiğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'nin iş birliğine de değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Meşru iki tane parti, diyecek bir şey yok ama bir de söyleyemedikleri, utandıkları bir ortak var. İttifak yapıyorsanız ortağınızın adını söyleyin. Siz saklıyorsunuz, utanıyorsunuz ama Kandil, eş başkanları ilan ediyor. Bir taraftan da bu işin tehlikeli bir gidişat olduğunu gördüğü için Saadet Partisi de üstü örtülü bundan istifade etmeye çalışıyor. Rahmetli Erbakan'ın kurmuş olduğu partinin başındaki insanların partiyi getirmiş olduğu nokta. Bize karşı bakışlarındaki o aşırı soğukluk, öfkeli tavır beni son derece rahatsız ediyor ama devlet, millet düşmanlarıyla bir araya gelmekten kaçınmıyorlar. Mecliste bunların bir temsilcileri var. Ateş püskürüyor, hakaretlerin bini bir para. Diyorum ki kesinlikle provokatördür bu adam."

Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin bir soru üzerine, iddiaları ilk olarak gazeteden okuduğunu söyledi.

Sahte senet iddialarıyla ilgili bazı sorular yönelten Özhaseki, "(Bunlara namusluca cevap ver) demek benim hakkım. 82 milyon insanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP adayının ne işler çevirdiğini bilmek hakkı. Doğru adamsan çık bunları anlat, değilsen hiç kıvırma. Adam gibi geç git, işine gücüne bak." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğine" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine de Özhaseki, "Devlet beyin takdiri. O olayın vehametini gördüğü için... Aday olmadığı dönemlerde, iki kere aday olmuş, 10 sene var. O 10 sene içinde neler yaptıklarını çok iyi biliyor Devlet bey. Hangi işleri takip ettiğini çok iyi biliyor. O yüzden öyle bir çağrıda bulunmuş." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Özhaseki yerel seçim

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