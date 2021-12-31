Doğru Avrupa'da Salgın Kaynaklı Ölümler 1 Milyonu Aştı

Corona virüsü salgını nedeniyle, Doğu Avrupa ülkelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı, bir milyon kişiyi geçti. Rusya, Polonya ve Ukrayna’dan halen daha rekor vaka sayıları gelmeye de devam ediyor.

Doğru Avrupa ülkelerinde, Avrupa nüfusunun yüzde 39’u yaşıyor. Veriler, Avrupa genelinde yaşanan COVID-19 kaynaklı ölümlerin, yarıdan fazlasının bu bölge ülkelerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Salgının başından bu yana resmi verilere göre, Avrupa genelinde 1 milyon 873 bin 253 kişi hayatını kaybederken bu ölümlerin, 1 milyon 45 bin 454’ü Doğu Avrupa ülkelerinde yaşandı.

Dolayısıyla Avrupa’nın doğusundaki Belarus, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna salgından en çok etkilenen ülkeler oldu.

Şu ana kadar ki veriler, Doğu Avrupa ülkelerinde henüz Omicron varyantının baskın hale gelmediğini gösteriyor. Uzmanlar, Omicron varyantının da yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte zaten sınırda olan hastanelerdeki yükün, daha da artacağına dikkat çekiyorlar.

Doğu Avrupa ülkeleri arasında aşılama oranının en yüksek olduğu iki ülke Çekya ve Macaristan. Ukrayna’ysa yüzde 33’le en az aşı yapılan Doğru Avrupa ülkesi durumunda.

Rusya’da tablo ağırlaşıyor

Resmi verilere göre Kasım ayı Rusya için salgının başından bu yana en ölümcül ay oldu. Ülkede sadece Kasım ayında 87 bin 527 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya’da bugüne dek görülen toplam ölü sayısıysa 300 bini aştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke nüfusunun bugüne dek yaklaşık yüzde 55’i en az bir doz COVID-19 aşısı oldu. Rusya dünyada aşıyı bulduğunu açıklayan ilk ülke olmuştu. Ancak buna karşın ülkede aşılama beklenen hızda gerçekleşmedi.

