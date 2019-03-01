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Doğru beslenmeyle göz sağlığınızı koruyun

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenmenin özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan göz rahatsızlıklarını azalttığı, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlandı.

Doğru beslenmeyle göz sağlığınızı koruyun

Sağlıklı beslenmenin özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan göz rahatsızlıklarını azalttığı, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlandı. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin; narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini kaydetti.
İngiltere’de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grubun, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda yüzde 30’a varan azalma görüldüğünü belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Katarakt oluşumunun yüzde 35’ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65’ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörler oluşturuyor. Bizim ülkemizde ise 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5’i katarakt ameliyatı oluyor. C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu" diye konuştu.
Avrupa’nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan bir diğer araştırmaya göre, Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından önemli. Akdeniz tipi besinler antioksidan maddeleri içeriyor. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve görme noktasında dejenerasyona yol açan sarı nokta hastalığı görme kayıplarına neden olabiliyor. Bugüne dek pekçok hasta bizlere göz sağlığı için nasıl beslenmeleri gerektiğini soruyordu. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır."

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