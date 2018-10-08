Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Diş sağlığını korumak için farkında olmadan yapılan yanlışların ağız ve diş sağlığı üzerinde etkisi büyük. Dişlerin, dişleri destekleyen diş etlerinin ve kemiğin de aynı düzeyde sağlıklı olması gerekir. Ancak özellikle ağız ve diş bakımında öyle çok hata yapılıyor ki! Üstelik “Doğru Bilinen Yanlışlar” hem vakit kaybettiriyor hem de sağlıktan ediyor. Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Uzmanı Dt. Alper Çıldır ağız ve diş bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.
DİŞLERİ 5 DAKİKA BOYUNCA FIRÇALAYIN (YANLIŞ)
Süre artıkça diş etlerindeki baskı ve dişler üzerindeki aşınma direnci düşer. Bu nedenle uzun fırçalama önerilmez. 2 dakika ideal süredir. Son zamanlarda bu süre artırılıp 3 dakika gibi lensi edilse de edilse de bile bu ağız hijyeni iyi olanlar için geçerli değildir.
DİŞ MACUNU REKLAMINDAKİ GİBİ TÜM FIRÇAYI KAPLAMALIDIR (YANLIŞ)
Diş macunu leblebi büyüklüğünden daha fazla sürülmemelidir. Özellikle çocuklar için çok önemlidir. İçindeki flour gibi bazı materyallerin yutulmaması ve ferahlatıcı özelliğinin fazlaca alınmaması gerekir. Diş macunu leblebi boyutunda olmalıdır.
DİŞ FIRÇALAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE FIRÇANIZI MUSLUK ALTINDA SUYLA ISLATIN (YANLIŞ)
Diş fırçalamadan önce fırçanın kılları mümkün olduğunca kuru olmalıdır. Yeterli temizlik diğer türlü olamaz.
ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERLE AYNI DİŞ MACUNUNU KULLANMALIDIR (YANLIŞ)
Çocuklar yetişkinlerle aynı macunu kesinlikle kullanmamalıdır, çocuk macunları erişkinlerden farklıdır. İçinde flour kullanılmaz. Çünkü çocuklar yutabilirler. Bu da onlar için zararlı olur.
DİŞ İPİ KULLANMAK ZARARLIDIR, DİŞLERİNİ KANATIR (YANLIŞ)
Diş ipi kullanımı dişlerin ve diş etlerinin temizliği için çok ama çok önemlidir. Dişlerin temizliği için diş ipi kullanımı mutlaka gerekir. Diş fırçalamak diş yüzeylerini temizlerken, diş aralarında kalan plaklara sebep olur. Dişlerde var olan hafif çapraşıklıklar bu durumu arttırır. Diş fırçasının giremediği ara yüzleri temizlemenin tek yolu diş ipi kullanmaktır.
DİŞLERİNİ BİR KERE TEMİZLETEN SÜREKLİ YAPTIRMALIDIR (YANLIŞ)
Diş temizliği yapılırken tüm bakteri plakları temizlenir. Sağlıklı diş ve diş eti oluşur. Ama ağızda diş taşları varken üzerine biriken yeni taşlar fark edilemez. Uzun süre kalan diş taşları da diş etinin altına doğru ilerleyip diş eti hastalıkları oluşturur. Diş temizliği mutlaka düzenli olarak yapılmalıdır.
MİDE SORUNLARI YÜZÜNDEN AĞIZ KOKUSU OLUR (YANLIŞ)
Ağız kokusunun yüzde 99’u diş ve dişetlerindeki problemlerden kaynaklanır. Bu nedenle bu tür problemlerde gastroenterologlardan önce bir diş hekimine görünmek gerekir.
DİŞ İMPLANTLARI KANSER OLUŞUMUNA NEDEN OLUR (YANLIŞ)
1960’lı yıllardan itibaren diş implantları uygulanıyor. Dünyada dental implantlar milyarlarca sayıda yapılmış durumdadır. Diş implantlarının kanser yaptığını destekleyen bilimsel bir çalışma yoktur.
SÜT DİŞLERİ ÇÜRÜRSE ÇEKİLİR (YANLIŞ)
Süt dişlerinin bir görevi de altından gelecek olan dişe yol göstermektir. Bu nedenle çürük sebebiyle erken süt dişi çekimi yapılmamalıdır. Mutlaka tedavi edilip ağızda zamanı gelene kadar tutulmaya çalışılmalıdır. Süt dişleri çocuk diş hekimleri tarafından tedavi edilmelidir.
DİŞLERİ GÜNDE 5 DEFA FIRÇALAYIN (YANLIŞ)
Dişlerin gereğinden fazla fırçalanması diş yüzeylerinde aşınmaya neden olur. Özellikle dişlerin boyun bölgelerinde aşınma sonucu kırıklar oluşabilir. Bu kırıklar ise ciddi şekilde hassasiyet problemi yaşatır. Özellikle uyumadan önce diş fırçalamanın önemi büyük. Gece boyunca kapalı olan ağız içinde diş çürüğüne sebep olan bakteriler çok daha fazla ve hızlı çoğalıyor. O yüzden aksatmadan gece yatmadan önce ve sabah olmak üzere en az iki kere diş fırçalamayı atlamamak gerekiyor. Dişleri günde 2 defa mümkünse 3 defa fırçalayın.
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