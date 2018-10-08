HABER

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Farkında olmadan daha sağlıklı dişlere sahip olmak için yapılan hatalar diş sağlığı için büyük tehdit oluşturabiliyor. Diş beyazlatma, diş fırçası kullanımı ya da kaç kez diş fırçalandığı ile ilgili diş sağlığı için yapılan hatalar büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu sebeple diş sağlığı ile ilgili daha çok bilgi edinmek gerekiyor. Peki diş sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar hangileri?

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Diş sağlığını korumak için farkında olmadan yapılan yanlışların ağız ve diş sağlığı üzerinde etkisi büyük. Dişlerin, dişleri destekleyen diş etlerinin ve kemiğin de aynı düzeyde sağlıklı olması gerekir. Ancak özellikle ağız ve diş bakımında öyle çok hata yapılıyor ki! Üstelik “Doğru Bilinen Yanlışlar” hem vakit kaybettiriyor hem de sağlıktan ediyor. Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Uzmanı Dt. Alper Çıldır ağız ve diş bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

DİŞLERİ 5 DAKİKA BOYUNCA FIRÇALAYIN (YANLIŞ)

Süre artıkça diş etlerindeki baskı ve dişler üzerindeki aşınma direnci düşer. Bu nedenle uzun fırçalama önerilmez. 2 dakika ideal süredir. Son zamanlarda bu süre artırılıp 3 dakika gibi lensi edilse de edilse de bile bu ağız hijyeni iyi olanlar için geçerli değildir.

DİŞ MACUNU REKLAMINDAKİ GİBİ TÜM FIRÇAYI KAPLAMALIDIR (YANLIŞ)

Diş macunu leblebi büyüklüğünden daha fazla sürülmemelidir. Özellikle çocuklar için çok önemlidir. İçindeki flour gibi bazı materyallerin yutulmaması ve ferahlatıcı özelliğinin fazlaca alınmaması gerekir. Diş macunu leblebi boyutunda olmalıdır.

DİŞ FIRÇALAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE FIRÇANIZI MUSLUK ALTINDA SUYLA ISLATIN (YANLIŞ)

Diş fırçalamadan önce fırçanın kılları mümkün olduğunca kuru olmalıdır. Yeterli temizlik diğer türlü olamaz.

ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERLE AYNI DİŞ MACUNUNU KULLANMALIDIR (YANLIŞ)

Çocuklar yetişkinlerle aynı macunu kesinlikle kullanmamalıdır, çocuk macunları erişkinlerden farklıdır. İçinde flour kullanılmaz. Çünkü çocuklar yutabilirler. Bu da onlar için zararlı olur.

DİŞ İPİ KULLANMAK ZARARLIDIR, DİŞLERİNİ KANATIR (YANLIŞ)

Diş ipi kullanımı dişlerin ve diş etlerinin temizliği için çok ama çok önemlidir. Dişlerin temizliği için diş ipi kullanımı mutlaka gerekir. Diş fırçalamak diş yüzeylerini temizlerken, diş aralarında kalan plaklara sebep olur. Dişlerde var olan hafif çapraşıklıklar bu durumu arttırır. Diş fırçasının giremediği ara yüzleri temizlemenin tek yolu diş ipi kullanmaktır.

DİŞLERİNİ BİR KERE TEMİZLETEN SÜREKLİ YAPTIRMALIDIR (YANLIŞ)

Diş temizliği yapılırken tüm bakteri plakları temizlenir. Sağlıklı diş ve diş eti oluşur. Ama ağızda diş taşları varken üzerine biriken yeni taşlar fark edilemez. Uzun süre kalan diş taşları da diş etinin altına doğru ilerleyip diş eti hastalıkları oluşturur. Diş temizliği mutlaka düzenli olarak yapılmalıdır.

MİDE SORUNLARI YÜZÜNDEN AĞIZ KOKUSU OLUR (YANLIŞ)

Ağız kokusunun yüzde 99’u diş ve dişetlerindeki problemlerden kaynaklanır. Bu nedenle bu tür problemlerde gastroenterologlardan önce bir diş hekimine görünmek gerekir.

DİŞ İMPLANTLARI KANSER OLUŞUMUNA NEDEN OLUR (YANLIŞ)

1960’lı yıllardan itibaren diş implantları uygulanıyor. Dünyada dental implantlar milyarlarca sayıda yapılmış durumdadır. Diş implantlarının kanser yaptığını destekleyen bilimsel bir çalışma yoktur.

SÜT DİŞLERİ ÇÜRÜRSE ÇEKİLİR (YANLIŞ)

Süt dişlerinin bir görevi de altından gelecek olan dişe yol göstermektir. Bu nedenle çürük sebebiyle erken süt dişi çekimi yapılmamalıdır. Mutlaka tedavi edilip ağızda zamanı gelene kadar tutulmaya çalışılmalıdır. Süt dişleri çocuk diş hekimleri tarafından tedavi edilmelidir.

DİŞLERİ GÜNDE 5 DEFA FIRÇALAYIN (YANLIŞ)

Dişlerin gereğinden fazla fırçalanması diş yüzeylerinde aşınmaya neden olur. Özellikle dişlerin boyun bölgelerinde aşınma sonucu kırıklar oluşabilir. Bu kırıklar ise ciddi şekilde hassasiyet problemi yaşatır. Özellikle uyumadan önce diş fırçalamanın önemi büyük. Gece boyunca kapalı olan ağız içinde diş çürüğüne sebep olan bakteriler çok daha fazla ve hızlı çoğalıyor. O yüzden aksatmadan gece yatmadan önce ve sabah olmak üzere en az iki kere diş fırçalamayı atlamamak gerekiyor. Dişleri günde 2 defa mümkünse 3 defa fırçalayın.

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir? Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?
Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyonlar nasıl geçer? Biral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon çocuklarda görülür mü? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl olur? Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyonlar nasıl geçer? Biral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon çocuklarda görülür mü? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş diş sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

İlginizi Çekebilir

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyonlar nasıl geçer? Biral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon çocuklarda görülür mü? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl olur?

Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyonlar nasıl geçer? Biral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon çocuklarda görülür mü? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl olur?

Öfke kontrol bozukluğu nasıl açılır? Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolsüzlüğü ile baş edilebilir mi?

Öfke kontrol bozukluğu nasıl açılır? Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolsüzlüğü ile baş edilebilir mi?

Çin'in fil adamı! Tam 15 kiloluk tümörle yaşıyor

Çin'in fil adamı! Tam 15 kiloluk tümörle yaşıyor

İdrardan kan gelmesinin nedenleri nedir? İdrardan kan gelmesi erkeklerde ne anlama gelir? İdrardan kan gelmesi tedavisi nasıl olur? İdrardan kan gelmesi mesane kanseri belirtisi mi?

İdrardan kan gelmesinin nedenleri nedir? İdrardan kan gelmesi erkeklerde ne anlama gelir? İdrardan kan gelmesi tedavisi nasıl olur? İdrardan kan gelmesi mesane kanseri belirtisi mi?

Migren nedir? Migren tedavisi nasıl olur? Migren belirtileri nelerdir? Migreni ne geçirir?

Migren nedir? Migren tedavisi nasıl olur? Migren belirtileri nelerdir? Migreni ne geçirir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.