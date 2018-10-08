Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Diş sağlığını korumak için farkında olmadan yapılan yanlışların ağız ve diş sağlığı üzerinde etkisi büyük. Dişlerin, dişleri destekleyen diş etlerinin ve kemiğin de aynı düzeyde sağlıklı olması gerekir. Ancak özellikle ağız ve diş bakımında öyle çok hata yapılıyor ki! Üstelik “Doğru Bilinen Yanlışlar” hem vakit kaybettiriyor hem de sağlıktan ediyor. Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Uzmanı Dt. Alper Çıldır ağız ve diş bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

DİŞLERİ 5 DAKİKA BOYUNCA FIRÇALAYIN (YANLIŞ)



Süre artıkça diş etlerindeki baskı ve dişler üzerindeki aşınma direnci düşer. Bu nedenle uzun fırçalama önerilmez. 2 dakika ideal süredir. Son zamanlarda bu süre artırılıp 3 dakika gibi lensi edilse de edilse de bile bu ağız hijyeni iyi olanlar için geçerli değildir.

DİŞ MACUNU REKLAMINDAKİ GİBİ TÜM FIRÇAYI KAPLAMALIDIR (YANLIŞ)



Diş macunu leblebi büyüklüğünden daha fazla sürülmemelidir. Özellikle çocuklar için çok önemlidir. İçindeki flour gibi bazı materyallerin yutulmaması ve ferahlatıcı özelliğinin fazlaca alınmaması gerekir. Diş macunu leblebi boyutunda olmalıdır.