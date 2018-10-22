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Doğru bilinen yanlışlar kişileri diş sağlığından ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Halk arasında ağız ve diş sağlığı ile ilgili pek çok yanlış uygulama olduğunu söyleyen Diş hekimi. Recep Eşkar, bu yanlışlar sebebiyle diş sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Diş ağrısı gibi sebeplerin altında dahi bazen psikolojik sorunlar yatabildiğini söyleyen Diş hekimi Recep Eşkar, genel sağlığımızı büyük ölçüde etkileyen ağız ve diş sağlığı hakkında doğru bilgi edinmenin önemine değindi. Peki diş sağlığı konusunda halk arasında yaygın olarak bilinen yanlışlar neler?

Doğru bilinen yanlışlar kişileri diş sağlığından ediyor

Birçok hastalığın ağız ve diş sağlığına gereken özenin gösterilmemesinden kaynaklandığını belirten Hospitadent Diş hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş hekimi Recep Eşkar “Halk arasında ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen pek çok yanlış uygulama olduğunu ifade etti. Uzmanı “diş ağrısı” olarak adlandırılan belirtilerin bile temelde bazı önemli tıbbi ve psikolojik sorunların habercisi olabileceğine işaret etti.

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda yeterince bilinç oluşmadığına dikkat çeken Hospitadent Diş Hastanesi’nden Diş hekimi Recep Eşkar, “Ağız ve diş hastalıklarında meydana gelen bozukluklar; beslenme, çiğneme problemleri, tat alma, gülme, kahkaha atma, uyku ve konuşma gibi fonksiyonel işlevleri negatif yönde etkileyebilmekte. Bunlara bağlı olarak da sosyal ilişkilerde zayıflama, utangaçlık, özgüven kaybı, anksiyete ve depresyon gibi psikososyal sonuçlar ortaya çıkabilmekte” dedi.

AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI BAZI HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Sağlıklı diş ve diş eti için hekimlerin önerileri doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği, aksi halde dişlerin ve diş etlerinin zarar görebileceğine değinen Diş hekimi Eşkar, “Ağız ve diş sağlığı konusunda ortaya çıkan kimi sorunlar bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden ağzımız bir nevi vücudumuzun alarm merkezlerinden biridir. Diş fırçalama şeklinden fırça seçimine, macun kullanımından diş taşı temizliğine, süt dişlerinden ağız kokusuna kadar halk arasında bilinen yanlış ya da eksik bilgilerin paylaşılması diş ve ağız sağlığını tehlikeye atmaktadır” diye konuştu.

Diş hekimi Eşkar, genel sağlığımızı büyük ölçüde etkileyen ağız ve diş sağlığı hakkında yanlış bilinen gerçekler hakkında şu bilgileri verdi:

1- SERT DİŞ FIRÇASI KULLANMAK DİŞLERİ BEMBEYAZ YAPAR

Yanlış! Çünkü önemli olan fırçanın sertliği değil, fırçalama tekniğidir. Diş fırçası, sentetik kıldan yapılma olmalıdır. Uçları düzgün sonlanmalıdır. Sert fırçalar diş etini tahriş eder, dişlerimizin minesine zarar verir ve dişlerde hassasiyet oluşturur. Uçları düzgün sonlanmalıdır. Fazla sert fırçalar diş etini tahriş eder. Fırça kılları aşınır aşınmaz (ortalama 6 ayda bir) mutlaka değiştirilmelidir.

2- HAMİLELİKTE DİŞ KAYBI OLMASI ÇOK NORMALDİR, ANNE ADAYLARI DİŞ KAYBI YAŞAYABİLİR

Yanlış! “Her çocuk bir diş götürür" düşüncesi ne yazık ki ülkemizde yaygın bir kanıdır. Ancak bu doğru değildir. Ağız bakımlarını doğru ve düzenli yapan bir anne adayı için böyle bir durum söz konusu değildir.

3- HAMİLELİKTE DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRMAK BEBEK İÇİN SAKINCALIDIR

Yanlış! Hamileliğin her döneminde aciliyet gerektiren diş tedavileri yapılabilir, bebeğe bir sakıncası yoktur.
 
4- ÇOCUK DİŞLERİ İĞNE İLE ÇEKİLİRSE BİR DAHA ÇIKMAZ

Yanlış! Süt dişleri 6’ncı aydan başlar 3 yaşına kadar devam eder. Kalıcı dişler ise 6 yaşında çıkmaya başlar ve 12-13 yaşlarında tamamlanır. Burada önemli olan hangi dişin çekildiğidir, dişin iğne ya da başka bir şey ile çekilmesinin önemi yoktur.

5- SÜT DİŞLERİNİN YERİNE DAHA SONRA KALICI DİŞLER GELECEĞİNDEN SÜT DİŞLERİNİN ÖNEMİ YOKTUR

Yanlış! Süt dişlerinin en önemli görevi çocuğun düzgün beslenmesini sağlamaktır. Konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerine bağlıdır. Süt dişleri kapladıkları alanla kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı dişler için yer tutmaktadır. Bu nedenlerle süt dişleri çok önemlidir.

6- BİR KEZ DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ YAPILDIKTAN SONRA HER ZAMAN YAPTIRMAK GEREKİR

Yanlış! Diş taşı temizliğinde diş yüzeyine ait olmayan maddeler (plak, diş taşı) temizlenir. Diş taşı temizliği yaptırmayan bir kişi dişleri üzerinde biriken diş taşlarını fark edemez ancak temizlik yaptırdıktan sonra birkaç gün fırçalanmayan dişlerdeki değişim hemen göze çarpar. Yani diş taşı temizliği yapılmış ya da yapılmamış olsun ağız ve diş bakımı yapılmadığı sürece diş taşlarının oluşumu kaçınılmazdır.

7- ÇAPRAŞIK DİŞLER ANCAK KÜÇÜK YAŞLARDA DÜZELEBİLİR

 Yanlış! Çapraşık dişler her yaşta düzgün hale getirilebilir. Tel tedavisi her yaştan kişiye uygulanacağı gibi, tel tedavisini estetik bulmayan hastalar görünmeyen teller sayesinde düzgün dişlere sahip olabilirler.

8- DİŞLERİ FIRÇALARKEN DİŞ ETLERİNİN KANAMASI NORMALDİR

Yanlış! Dişleri fırçalarken diş eti kanaması normal bir durum değildir ve diş eti iltihabının en önemli belirtisidir. Vakit kaybetmeden diş hekimine başvurulması gerekmektedir.

9- AĞRIYAN DİŞE ASPİRİN KOYMAK GEREKİR

Yanlış! Aspirin ağrı kesicidir ancak etkisi ağız yolu ile alınıp kana karışınca ortaya çıkar. Dişin üzerine konulan aspirin ağrınızı dindirmediği gibi, ıstırabınızı da arttırır. Çünkü diş etinizde yara açar.

10- AĞIZ KOKUSU HERKESTE OLUR, GEÇMEZ

Yanlış! Diş çürükleri, diş eti hastalıkları, aftlar, uyumsuz ve kötü kullanılan protezler ve ağız kuruluğu, sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, bademcik iltihaplanmaları sonucu meydana gelebilir. Ağız kokusunun asıl nedeni olan yukarıda sayılan hastalıkların tedavisi yapıldıktan sonra ağız kokusu önlenebilir


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