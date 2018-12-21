Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Bu gibi durumlara verilecek başka bir örnek de telefon şarjı ile ilgili. Hepimizin şarj tam olarak bitmeden yeniden şarj etmenin bataryaya zarar verdiğini ya da gece şarjda bırakılan telefonun pile zarar vereceğini düşünüyoruz. Peki bu bilgilerin doğruları neler? İşte kafa karıştıran sorunun cevabı...

İşte doğru bildiğimiz yalnışlar

TELEFONUN ŞARJI BİTMEDEN YENİDEN ŞARJ ETMEYİN, BATARYAYA ZARAR VERİR YANLIŞ. Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan Lityum-ion piller için geçerli değil. Bu piller eski tür piller ile aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken yeniden doldurulabilir; bataryaya bir zararı olmaz.

AKILLI TELEFONLARI GECE ŞARJDA BIRAKMAK PİLİNE ZARAR VERİR Akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler. Yani yüzde 100 şarj dolumu olduğunda telefonu fişten çekmezseniz hiçbir şey olmaz; ne telefon patlar ne de batarya ömrü kısalır.

ARKA PLANDA ÇALIŞAN UYGULAMALAR, TELEFONUN YAVAŞLAMASINA SEBEP OLUR. BU NEDENLE DE BATARYA TÜKETİMİ DAHA FAZLA OLUR YANLIŞ. Hiçbir faydası yok. Zaten telefonlar belirli sayıda uygulamanın çalışmasına izin veriyor.

SUYA TUZ ATARSANIZ DAHA ÇABUK KAYNAR Aslına bakarsanız tuz attığınızda kaynama süresini uzatırsınız.

YUTULAN SAKIZIN SİNDİRİLMESİ 7 YIL SÜRER Sakızın çiğnenen kısmı sindirilemez, olduğu gibi vücuttan atılır. Geri kalan (şeker,nişasta gibi) maddeler ise vücut tarafından emilir.

MEGAPİKSEL NE KADAR YÜKSEKSE, KAMERA O KADAR İYİDİR Megapikselin yüksek olmasını takiben, daha kaliteli fotoğraflar çekilebileceği gerçeği yansıtmamaktadır. Var olan megapikselin değeri, yalnızca fotoğrafın boyutunu gösterir. Mercek kalitesi, sensör ebatı vb. dinamikler ile fotoğrafın kalitesi belirlenebilir. Megapiksel yalnızca bir etkendir ve en önemli etken değildir.

IPHONE'LARIN BATARYA ÖMÜRLERİ, KAPATILAN UYGULAMALARLA UZAR Batarya ömrü ile ilgili olarak ortaya atılan birçok rivayet arasından bu sav da gerçeği yansıtmamaktadır. Şarj ile ilgili bir probleminiz olmadığı takdirde, acele bir biçimde uygulamaları kapatmanıza lüzum yok.

CAM KATI BİR MADDEDİR Cam şekilsiz bir maddedir. Bu demektir ki cam çok yavaş bir şekilde akmaktadır. Bu yüzden eski cam pencerelerinin alt tarafları daha kalındır.

ÇİN SEDDİ UZAYDAN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

ÇOK YÜKSEKTEN DÜŞEN BOZUK PARA BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİR Bozuk parayı ne kadar yüksekten düşürmüş olursanız olun, ulaşabileceği son hız 50-80 km'dir. Ki bu öldürecek kadar hızlı değildir ama acıtır.

BİRÇOK TEKNOLOJİK CİHAZDA BULUNAN SİNYAL GÖSTERGESİ, SİNYALİN GÜCÜNÜ GÖSTERİR Bulunan sinyal göstergesinin dolu olması, cihazın tam olarak çektiği ve yüksek performansta çalışabileceğini yansıtmaz. Baz istasyonuna yakınlık-uzaklık bu bağlamda kilit rolü oynuyor.

KÖPEKLER SALYA AKITARAK TERLER Hayır. Ağızlarından hızlı bir şekilde soluk alıp vererek vücut sıcaklıklarını düzenlerler. Terleme işlemini aslında ayak tabanlarından yaparlar.

BALIK YANINDA YOĞURT YENMEZ Bilinenin aksine balık tazeyse yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yok. Zehirlenmenin sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan 'histamin' proteini. Bu madde yoğurtta da olduğundan, birlikte yenildiğinde vücuttaki 'histamin' miktarı artabiliyor ve alerjik durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Balığınızın tazeliğine güveniyorsanız, yoğurtla birlikte tüketmenizin hiçbir sakıncası yok.

GÖKKUŞAĞINDA YEDİ RENK VARDIR Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir.İşin aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır, ancak insanın renk algısı, ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise insan gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur.

PİSA KULESİ YAMUK YAPILMIŞTIR İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye doğru kaymaya başlamış.

KELEBEKLERİN ÖMRÜ BİR GÜNDÜR Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir.

VEJETARYENLER ASLA HAYVANSAL ÜRÜN TÜKETMEZLER Vejeteryanlık bünyesinde birçok alt grubu barındıran bir tarzdır. Balık ve kümes hayvanları, yumurta ve mandıra ürünlerini tüketen vejeteryanların oluşturduğu gruplar vardır.

ÇOK ŞEKER YİYEN ŞEKER HASTASI OLUR Fazla şeker alımı ile diyabetli olmak arasında herhangi bir ilişki yoktur.

YEMEK YANINDA SU İÇİLMEZ Birçoğumuz yemek yerken su içmenin kilo aldıracağını düşünürüz. Ne kadar susasak da su içmeyi yemekten 1-2 saat sonrasına saklarız veya yemeğe başlamadan içeriz. Kulaktan dolma bu inancın tersine yemek sırasında su içmek kilo aldırmaz, tam tersi iştahı yatıştırmaya yardımcı olur. Yalnızca sindirim sorunu olanlar yemek sırasında su içmemeli.

TİMSAH KOVALAMASI DURUMUNDA ZİKZAK YAPARAK KAÇMAK DAHA ETKİLİDİR Timsahlar karada çok nadir avlanırlar. Ortalama bir timsahın karadaki maksimum hızı saatte 15 km civarındadır.

İNSANLAR BEYİNLERİNİN SADECE YÜZDE 10'UNU KULLANIRLAR Beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler gösteriyor ki, beynimizdeki tüm sinirler çeşitli eylemler sırasında kullanılıyor. Bir arabanın benzin deposuna gelebilecek bir kurşun arabayı patlatabilir. Bu sadece filmlerde olur. Gerçekte kurşun ya kapakta takılır ya da patlama olmadan deler geçer.