"Doğru bir denge olmadığını görmüş olduk"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "(Faiz arttığı zaman döviz düşer) dengesinin doğru bir denge olmadığını bir haftalık süreçte görmüş olduk. Biz burada başka yöntemlerle inşallah ülkemizde yatırım, istihdam, üretim ekonomisinin daha da artması konusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balıkesir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

AK Parti ile milletin kaderinin özdeşleştiğini ifade eden Dağ, bunun bilinciyle daha çok çalışmak durumunda olduklarını vurguladı.

Dağ, 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkede yaşanan hadiseleri hep birlikte gözlemlediklerini belirterek, "Şu anda döviz üzerinde yaşanan hadisenin hiçbir şekilde ne siyasi ne de ekonomik gerçeklerle açıklanabilir bir durumu söz konusu değildir." diye konuştu.

Bunun bir manipülasyon olduğunun altını çizen Dağ, şöyle devam etti:

"Biz bunu daha önce de yaşadık ama burada inşallah hasar görmeden, Cumhurbaşkanımızın vakti zamanında dediği gibi 'teğet geçmesi' noktasında gerekli çalışmaları ekonomi yönetimimiz, Cumhurbaşkanımız ve bizler inşallah hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Burada faiz durumu çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar faize karşı duruşunu hep gördük ve takdir ettik. Faiz ile enflasyon dengesinin doğru orantılı olmadığı noktasında, sebep sonuç ilişkisi konusunda doğru bir bakış açısını hep dile getirdi, biz de bunu hep destekler noktada olduk."