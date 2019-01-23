Doğru egzersiz doğumu kolaylaştırıyor

LEFKOŞA (DHA) - Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizin doğumu kolaylaştırdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, "Gebelikte egzersiz yapmak çok önemli. Bunun sebebi, gebelerin fiziksel kondüsyonunu koruması, postür bozukluklarını önlemesi, dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenlemesi, doğum için ihtiyaç duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırmasıdır" diye konuştu.

RİSKLİ SPOR DALLARI

Fiziksel aktivite gerçekleştiren gebelerde doğumun kolay olduğunu belirten Ogün,"Gebelik döneminde yapılacak güvenli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilates gelmektedir. Riskli olarak görülen aktiviteler ise jogging, areobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, buz pateni, kayak, su kayağı, hokey, tüm temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve rekabet gerektiren tüm aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.