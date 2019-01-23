HABER

Doğru egzersiz doğumu kolaylaştırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizin doğumu kolaylaştırdığını söyledi.  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, "Gebelikte egzersiz yapmak çok önemli.

Doğru egzersiz doğumu kolaylaştırıyor

LEFKOŞA (DHA) - Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizin doğumu kolaylaştırdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, "Gebelikte egzersiz yapmak çok önemli. Bunun sebebi, gebelerin fiziksel kondüsyonunu koruması, postür bozukluklarını önlemesi, dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenlemesi, doğum için ihtiyaç duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırmasıdır" diye konuştu.

RİSKLİ SPOR DALLARI

Fiziksel aktivite gerçekleştiren gebelerde doğumun kolay olduğunu belirten Ogün,"Gebelik döneminde yapılacak güvenli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilates gelmektedir. Riskli olarak görülen aktiviteler ise jogging, areobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, buz pateni, kayak, su kayağı, hokey, tüm temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve rekabet gerektiren tüm aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

EGZERSİZ PROGRAMLARI

Egzersiz programlarının düzgün postür eğitimi içermesi gerektiğini söyleyen Fzt. Ogün, uygun vücut mekaniklerinin öğretilmesinin daha rahat bir gebelik süreci geçirmede önemli olduğunu belirtti. Egzersiz programında, gebelikte artan vücut ağırlığını taşıyabilmek için kalça çevresine yönelik yapılabilecek kuvvetlendirme egzersizlerine, çocuk bakımı için kol kaslarını kuvvetlendiren egzersizlere yer verilmesi gerektiğini ifade eden Fzt. Ogün, "Gebelik döneminde ödem, varisler ve krampların önlenmesini içeren egzersizler yapmak önemlidir. Aynı zamanda doğumda kullanılacak kasların kuvvetlendirilmesi, pelvik taban kas kontrolüne yönelik egzersizler, abdominal kasların kuvvetlendirilmesi ve doğum esnasında yararlı olabilecek gevşeme tekniklerinin öğretilmesi, egzersiz programlarına dahil edilmelidir" dedi.

EGZERSİZ SIRASINDA SAĞLIK SORUNU YAŞANIYORSA UZMANA BAŞVURUN

Egzersiz yaparken ağrı, kanama, düzensiz ve yüksek kalp hızı, baş dönemsi, baygınlık hissi, bayılma, bel veya pubis ağrısı ve yürümede zorluk yaşandığı durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Fzt. Ogün, egzersiz yapacak gebelerin egzersiz programları öncesinde doktordan onay alması gerektiğini belirtti. Fzt. Ogün, "Egzersize başlamak için gebeliğin 12. Haftasının tamamlanmış olması gerekmektedir. Egzersiz yaparken vücut ısısını artıracak kalın giysiler ile vücudu sıkan giysiler giyilmemelidir. Germe egzersizleri sırasında çoklu kas gruplarının aynı anda gerilmesine ve kramp gelişmesine neden olabilecek egzersizlerden kaçınılmalıdır. Sırtüstü yatış süresi dördüncü aydan itibaren beş dakikayı aşmamalı ve hipertansiyondan kaçınmak amacıyla da yatış pozisyonundan yavaşça kalkılmalıdır. Egzersiz sıklığı haftada üç ile altı gün arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Hem gebelik süresince hem de bir sonraki gebeliklerde ve gebelik sonrasındaki dönemde daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için gebelik süresince aktif olmak ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının uygulanması önemlidir" diye konuştu.

Doğru egzersiz doğumu kolaylaştırıyor

Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?
Winter is Coming! Peki Siz Kışa Hazır mısınız? Winter is Coming! Peki Siz Kışa Hazır mısınız?
Bu kıllara dikkat!Bu kıllara dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Winter is Coming! Peki Siz Kışa Hazır mısınız?

Winter is Coming! Peki Siz Kışa Hazır mısınız?

Bu kıllara dikkat!

Bu kıllara dikkat!

Gece başlayan diş ağrısına dikkat!

Gece başlayan diş ağrısına dikkat!

Uzmanlar uyarıyor: Sigara sağır edebilir

Şoke eden gerçek: Sigara sağır ediyor

9 aylık bebek 4 santimlik iğne yuttu!

Boğazındakini görünce doktorlar bile şaştı!

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.