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Doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yemek

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulamaya konulan barkodlu "hasta yemek doğrulama sistemi" ile beslenmede hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek olası sağlık riskleri engellenirken, hastaların zamanında ve güvenli beslenmesi sağlanıyor - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk: - "Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü, hastaların bileklerine takılan barkod ile doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yemek sunumunu sağlamaktadır"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulamaya konulan barkodlu "hasta yemek doğrulama sistemi", beslenmede hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek olası sağlık risklerini engellerken, hastaların zamanında ve güvenli beslenmesine olanak sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından "kamu-özel iş birliği" modeli ile 1 Ağustos 2018'de hizmete giren bin 38 yatak kapasiteli Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, son teknoloji tıbbi cihazları, otel konforundaki sağlık hizmetleri ve sosyal imkanlarıyla hastaların teveccühünü kazanıyor.

Yatak doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı hastane, yeni tedavi yöntemleri ve projelerle modern altyapısını her geçen gün daha da geliştirirken uygulamaya konulan barkotlu hasta yemek doğrulama sistemi ile doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yemek veriliyor.

Sunulan yemek hizmetinin, hasta diyet tipine ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde verilmesini mümkün kılan uygulama ile hastaların doğru beslenmesi, aldığı sağlık hizmetinin verimliliğini artırıyor.

Hastanenin modern mutfağında doktorun uygun gördüğü diyet programına göre her hasta için ayrı olarak hazırlanan yemeklerin dağıtımı "Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü" (C-pack) adı verilen, el terminallerine entegre yazılımla bilgisayar üzerinden takip ediliyor.

Hasta bilgilerini içeren barkodun yapıştırıldığı tepsilere konulan yemekler, görevli tarafından hastanın kolundaki tanıtım bilekliğin de bulanan barkodla eşleştirildikten sonra hastaya teslim ediliyor. Herhangi bir eşleşme hatasında sistem uyarı veriyor.

Şehir hastanesi başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, AA muhabirine, ülkenin sağlık sisteminde yeni bir çığır açan şehir hastanelerinde, son teknoloji tıbbi cihazlarla hizmet verilmesinin yanında yüksek kalitedeki otelcilik hizmetlerinin de öne çıktığını belirtti.

- "Beslenmede hasta güvenliğini tehlikeye atacak riskler kaldırılıyor"

Hastanelerinde sunulan yemek hizmetinin, hasta diyet tipi ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde verilmesini mümkün kılan hasta yemek doğrulama sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü, hastaların bileklerine takılan barkod ile doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yemek sunumunu sağlamaktadır. Böylece hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek olası sağlık riskleri ortadan kaldırılmıştır. Diyabet veya gıda intoleransı gibi hastaya yanlış uygulandığında ciddi zararlar verebilecek gıda hassasiyetleri, bu uygulama ile engellenerek geriye dönük kontrol mekanizması sağlanmış oluyor."

- Önce barkod okutuluyor, sonra yemek veriliyor

Öztürk, gıda güvenliği kurallarına göre üretilen yemeklerin, porsiyonlama mutfaklarına hijyenik ve sıcaklık zinciri kontrolü yapılmış şekilde taşınarak ölçülen yemek sıcaklıklarının C-pack yazılımı ile uyumlu el terminalleri sayesinde sisteme kaydedilerek izlendiğini dile getirdi.

Yazılım teknolojilerindeki gelişmelerin, hastanelerdeki yemek sunumu alanında da ihtiyaçların hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanmasına imkan verdiğini aktaran Öztürk, "Hastaya yemeğini tepsi ile getiren görevli tepsideki barkod ile hasta bileğindeki barkodu okutarak, eşleşmenin doğru olup olmadığının kontrolünü sağlayabiliyor. Böylece hasta bakım sürecinin bir bölümü olan beslenme sürecinin izlenmesi, doğru ve güvenilir bir şekilde sağlanmış oluyor." dedi.

- Hastalar uygulamadan memnun

Hastanede tedavi gören Hasan Aytekin, şehir hastanesinde verilen hizmetten çok memnun olduğunu, kendisini 5 yıldızlı bir oteldeymiş gibi hissettiğini aktardı. Sağlık hizmetinin yanı sıra hastanenin sosyal imkanları ile yemek hizmetinin de mükemmel olduğunu ifade eden Aytekin, şöyle devam etti:

"Çeşit çeşit yemeklerimiz çıkıyor, herkeste memnun. Personelde dört dörtlük. Gelir gelmez kapıda sizi karşılıyorlar. istediğiniz yere bırakıyorlar. Böyle bir hizmet hakikaten hiç kimsenin eline geçmezdi, ama bugün gerçek oldu. Yemekleri verirken barkod okutuyorlar, hangi yemek bize yarıyor hangisi yaramıyor ona göre yemeğimizi veriyorlar. Hastanemiz çok konforlu, kendimizi Marmaris'teki büyük bir otelde gibi zannediyoruz."

Refakatçi Hıdır Er ise hastanede 15 gündür tedavi gören babası ile birlikte kaldığını belirterek, "Her türlü imkanlara sahip bir şekilde burada hastamıza bakıyoruz, gayet rahatız ve çok güzel bir hastane. Hasta yemekleri tepsiyle gelmekte. Hastanın bilekliğindeki barkot okutularak her hastaya kendisine özgü özel yemeği veriliyor. Hastalar için çok faydalı bir uygulama." dedi.

Turgut Gönlüoğlu ise böylesine kaliteli bir hastanede sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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