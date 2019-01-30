Yatak doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı hastane, yeni tedavi yöntemleri ve projelerle modern altyapısını her geçen gün daha da geliştirirken uygulamaya konulan barkotlu hasta yemek doğrulama sistemi ile doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yemek veriliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından "kamu-özel iş birliği" modeli ile 1 Ağustos 2018'de hizmete giren bin 38 yatak kapasiteli Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, son teknoloji tıbbi cihazları, otel konforundaki sağlık hizmetleri ve sosyal imkanlarıyla hastaların teveccühünü kazanıyor.

Hastanelerinde sunulan yemek hizmetinin, hasta diyet tipi ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde verilmesini mümkün kılan hasta yemek doğrulama sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

Hasta bilgilerini içeren barkodun yapıştırıldığı tepsilere konulan yemekler, görevli tarafından hastanın kolundaki tanıtım bilekliğin de bulanan barkodla eşleştirildikten sonra hastaya teslim ediliyor. Herhangi bir eşleşme hatasında sistem uyarı veriyor.

Hastanenin modern mutfağında doktorun uygun gördüğü diyet programına göre her hasta için ayrı olarak hazırlanan yemeklerin dağıtımı "Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü" (C-pack) adı verilen, el terminallerine entegre yazılımla bilgisayar üzerinden takip ediliyor.

"Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü, hastaların bileklerine takılan barkod ile doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yemek sunumunu sağlamaktadır. Böylece hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek olası sağlık riskleri ortadan kaldırılmıştır. Diyabet veya gıda intoleransı gibi hastaya yanlış uygulandığında ciddi zararlar verebilecek gıda hassasiyetleri, bu uygulama ile engellenerek geriye dönük kontrol mekanizması sağlanmış oluyor."

- Önce barkod okutuluyor, sonra yemek veriliyor

Öztürk, gıda güvenliği kurallarına göre üretilen yemeklerin, porsiyonlama mutfaklarına hijyenik ve sıcaklık zinciri kontrolü yapılmış şekilde taşınarak ölçülen yemek sıcaklıklarının C-pack yazılımı ile uyumlu el terminalleri sayesinde sisteme kaydedilerek izlendiğini dile getirdi.

Yazılım teknolojilerindeki gelişmelerin, hastanelerdeki yemek sunumu alanında da ihtiyaçların hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanmasına imkan verdiğini aktaran Öztürk, "Hastaya yemeğini tepsi ile getiren görevli tepsideki barkod ile hasta bileğindeki barkodu okutarak, eşleşmenin doğru olup olmadığının kontrolünü sağlayabiliyor. Böylece hasta bakım sürecinin bir bölümü olan beslenme sürecinin izlenmesi, doğru ve güvenilir bir şekilde sağlanmış oluyor." dedi.