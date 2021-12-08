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’Doğru koca nasıl seçilir?’ tarifi ile ünlü olmuştu! Yasemin Sakallıoğlu’ndan başrol itirafı!

08.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı, ‘’Doğru koca tarifi’’nin ardından fenomen olan ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, samimi açıklamaları, yaptığı tiplemelerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Videosunun sosyal medyada patlama hikâyesini anlatan Sakallıoğlu, daha sonra aldığı teklifleri gülerek anlattı.

’Doğru koca nasıl seçilir?’ tarifi ile ünlü olmuştu! Yasemin Sakallıoğlu’ndan başrol itirafı!

Arkadaşlarıyla birlikte otururken, Karadeniz şivesiyle ‘’Doğru koca’’ tarifi yapan Yasemin Sakallıoğlu’nun videosu, yıllar önce sosyal medyada viral olmuştu. Bir arkadaşının annesinin çektiği video, ilk başta sosyal medyaya, daha sonra da ana haber kanallarına kadar düştü.

’Doğru koca tarifi’ yaparak ünlü olmuştu! Yasemin Sakallıoğlu’ndan başrol itirafı!

Hiçbir şeyden habersiz olan Sakallıoğlu, videonun sosyal medyadan paylaşıldığından habersiz olduğunu söylemişti. Bir yakınından videonun ana habere çıktığını öğrenen Sakallıoğlu, o dönemleri şöyle anlattı;

‘’Videom tüm sosyal medyada, ana haber bültenlerinde izleniyordu. Herkes tebrik ediyor, tanımadığım akrabalarım bile arıyordu. Artık ünlü olduğumu düşünerek, başrol teklifi bekliyordum o dönem. Sadece bir evlilik programında yorumculuk teklifi geldi. Kabul etmedim tabi. Ben başrol bekliyorum. Sonra birçok canlı yayına çıkmam için teklif aldım. Hiçbirini kabul etmedim. Çağla ile Alişan’ın programına çıktım. Ama o hâllerim gerçekten çok kötü. Çok heyecanlıydım ve milleti güldüremedim. Kendimi çok kötü hissettim. O dönem sosyal medyadan biri bana Karadeniz filminde başrol teklifi etti. İnanmadım ve o yüzden kabul etmedim. Aradan zaman geçti ve o kişiye sosyal medya üzerinden ulaşarak sordum. Kendisi de bana, ‘’Biz filmi çekiyoruz, hatta son sahnelerine kadar geldik’’ deyince, yıllardır aradığım başrolü kaçırmış oldum. Ancak o filmde küçük bir rolüm oldu. Yattara ile karşılıklı oyun havası oynadık.’’

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

1988'de İstanbul'da doğan ve aslen Rizeli olan Yasemin Sakallıoğlu, liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.

‘’Doğru koca tarifi’’ videosuyla tanınınca konservatuara giren Yasemin Sakallıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. 2015’te Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yer alan Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo adındaki filmde başrol oynadı.

Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021’de yönetmen Burak Yırtar ile nikâh masasına oturdu.

’Doğru koca tarifi’ yaparak ünlü olmuştu! Yasemin Sakallıoğlu’ndan başrol itirafı!

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