Doğru nefes nasıl alınır? Nefes egzersizlerinin yararları nelerdir? Erkekler karnından nefes alırken, kadınlar...

Normal hayatta aldığımız nefes, burunda başlar ve burunda biter. Ama dönüştürücü doğal nefeste seanslara girildiği zaman, ağızdan nefes alıp ağızdan vermek öğrenilir.
Nefes egzersizleri, canlı ve daha sağlıklı olmamızı, hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Hayatın getirdiği iyi veya kötü ne varsa, zihinde bulunan düşüncelerin ve iç sesin susmasını sağlar. Doğayla dengelenmeye ve hizalanmaya yol açar. Hayatın neşe, sonsuz sevgiyle geçmesini sağlar ve nefes egzersizleriyle hayata daha güzel bakarız.
Erkeklerin çoğu dünyada karın nefesi almaktadır, kadınların çoğu da göğüs nefesi almaktadır. Karın nefesiyle, göğüs nefesinin dengelenmesi gerekir. Ters biçimde nefes alırsak, hayatımızda her şey ters gider.
Erkekler, karın nefesi alarak ayaklarının üzerinde durma potansiyeli gösterir. Kadınlar da göğüsten nefes alarak doğurganlık ve yaratıcılık gösterir. Ters ya da sığ nefes almamak gerekir.
Doğru nefes almamak bir çok probleme neden olur. Endişe, öfke, korku, üzüntü gibi problemlere, egonun bize yaptırdığı her şeye, hayatın akışını bozmaya, ruhsal boyutta depresyon, panik atak geçirmeye yol açar.
Nefes almak; canlı, dinamik, aktif ve hayatı seven bir hale gelmemizi sağlar, hücreler yenilenir.
Erken kalkılır, uyku düzenli hale gelir, rahatsızlıklar giderilir ve en başta da stresten uzak kalınır. Korkulardan uzaklaşılır, öfke ve hırs bırakılır. Hayat daha sevilir hale gelir.
Zihinsel olarak, ego ve hakikat bilinci olarak ayırdığımız iki şey vardır. Ego, bizim hayattaki canavarlarımızdır. Hayata bakış açısını kısıtlayan alışkanlıklardır. Yorum yaptırır, dedikodu yaptırır, haklı olma haline geçirir.
Ama nefes alışkanlığını değiştirdiysek bunlar susar hale gelir. Egodan kurtulmuyoruz ama zihinsel olarak çok büyük bir rahatlama yaşarız. Zihnimiz berraklaşır.
5 seansta nefes açılır, daha sonra nefes kamplarında 5 gün boyunca, günde 3 veya 4 seans nefesle beraber sizin nefes alma alışkanlığınız değişir.
Nefes aktive olduktan sonra, her gün yapılacak ve nefesi düzenleyecek nefes alışkanlıklarını yapmak gerekir.
Hayatımızda başımıza gelen her şey stresten kaynaklanmaktadır. Stresten uzak yaşamak için, doğal nefes aktive olduktan sonra derin nefesler almak çok önemlidir.
Başımıza bir olay geldiğinde, eşimizle tartıştığımızda ya da çocuğumuz evlenirken, nefes alışkanlıklarına dikkat etmek gerekir. Nefes tutulmalıdır, stresten uzak yaşamak için de derin nefes alıp derin nefes vermemiz gerekir.
Ağzımızdan alıp verdiğimiz nefeslerle de yatmadan önce egzersiz yapmak mümkündür.
Diyafram, karın nefesi adı verilen yaşam çakrasının alması gereken karında başlayan ve karında biten nefestir. Karın nefesini doğru almıyorsak, hayatımızda hiçbir şey doğru gitmiyor demektir.
Nefes karında başlamalı, göğse dönmeli, tam doğal ve bağlantılı olarak devam etmelidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum