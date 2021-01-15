Doğru nefes nasıl alınır? Nefes egzersizlerinin yararları nelerdir? Erkekler karnından nefes alırken, kadınlar...

Normal hayatta aldığımız nefes, burunda başlar ve burunda biter. Ama dönüştürücü doğal nefeste seanslara girildiği zaman, ağızdan nefes alıp ağızdan vermek öğrenilir.

NEFES EGZERSİZLERİNİN YARARLARI NELERDİR?

Nefes egzersizleri, canlı ve daha sağlıklı olmamızı, hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Hayatın getirdiği iyi veya kötü ne varsa, zihinde bulunan düşüncelerin ve iç sesin susmasını sağlar. Doğayla dengelenmeye ve hizalanmaya yol açar. Hayatın neşe, sonsuz sevgiyle geçmesini sağlar ve nefes egzersizleriyle hayata daha güzel bakarız.

NEFES ALIP VERİRKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Erkeklerin çoğu dünyada karın nefesi almaktadır, kadınların çoğu da göğüs nefesi almaktadır. Karın nefesiyle, göğüs nefesinin dengelenmesi gerekir. Ters biçimde nefes alırsak, hayatımızda her şey ters gider.

Erkekler, karın nefesi alarak ayaklarının üzerinde durma potansiyeli gösterir. Kadınlar da göğüsten nefes alarak doğurganlık ve yaratıcılık gösterir. Ters ya da sığ nefes almamak gerekir.

DOĞRU NEFES ALMAMAK NE GİBİ PROBLEMLERE NEDEN OLUR?

Doğru nefes almamak bir çok probleme neden olur. Endişe, öfke, korku, üzüntü gibi problemlere, egonun bize yaptırdığı her şeye, hayatın akışını bozmaya, ruhsal boyutta depresyon, panik atak geçirmeye yol açar.