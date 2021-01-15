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Doğru nefes nasıl alınır? Nefes egzersizlerinin yararları nelerdir? Erkekler karnından nefes alırken, kadınlar...

15.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Stresi veya kaygıyı azaltmak ya da akciğer fonksiyonunuzu iyileştirmek için nefes egzersizlerini denemekte fayda var. Doğru nefes, karına alınan tam ve doğal nefestir. 0-6 yaş arasındaki bebeklerin karınlarına bakıldığında belli olan, karında başlayıp göğüsle devam eden ve akışla devam eden nefestir.

Normal hayatta aldığımız nefes, burunda başlar ve burunda biter. Ama dönüştürücü doğal nefeste seanslara girildiği zaman, ağızdan nefes alıp ağızdan vermek öğrenilir.

NEFES EGZERSİZLERİNİN YARARLARI NELERDİR?

Nefes egzersizleri, canlı ve daha sağlıklı olmamızı, hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Hayatın getirdiği iyi veya kötü ne varsa, zihinde bulunan düşüncelerin ve iç sesin susmasını sağlar. Doğayla dengelenmeye ve hizalanmaya yol açar. Hayatın neşe, sonsuz sevgiyle geçmesini sağlar ve nefes egzersizleriyle hayata daha güzel bakarız.

NEFES ALIP VERİRKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Erkeklerin çoğu dünyada karın nefesi almaktadır, kadınların çoğu da göğüs nefesi almaktadır. Karın nefesiyle, göğüs nefesinin dengelenmesi gerekir. Ters biçimde nefes alırsak, hayatımızda her şey ters gider.

Erkekler, karın nefesi alarak ayaklarının üzerinde durma potansiyeli gösterir. Kadınlar da göğüsten nefes alarak doğurganlık ve yaratıcılık gösterir. Ters ya da sığ nefes almamak gerekir.

DOĞRU NEFES ALMAMAK NE GİBİ PROBLEMLERE NEDEN OLUR?

Doğru nefes almamak bir çok probleme neden olur. Endişe, öfke, korku, üzüntü gibi problemlere, egonun bize yaptırdığı her şeye, hayatın akışını bozmaya, ruhsal boyutta depresyon, panik atak geçirmeye yol açar.

DOĞRU NEFES NASIL ALINIR?

DOĞRU NEFES ALMANIN FİZİKSEL YARARLARI NELERDİR?

Nefes almak; canlı, dinamik, aktif ve hayatı seven bir hale gelmemizi sağlar, hücreler yenilenir.

Erken kalkılır, uyku düzenli hale gelir, rahatsızlıklar giderilir ve en başta da stresten uzak kalınır. Korkulardan uzaklaşılır, öfke ve hırs bırakılır. Hayat daha sevilir hale gelir.

DOĞRU NEFES ALMANIN ZİHİNSEL YARARLARI NELERDİR?

Zihinsel olarak, ego ve hakikat bilinci olarak ayırdığımız iki şey vardır. Ego, bizim hayattaki canavarlarımızdır. Hayata bakış açısını kısıtlayan alışkanlıklardır. Yorum yaptırır, dedikodu yaptırır, haklı olma haline geçirir.

Ama nefes alışkanlığını değiştirdiysek bunlar susar hale gelir. Egodan kurtulmuyoruz ama zihinsel olarak çok büyük bir rahatlama yaşarız. Zihnimiz berraklaşır.

NEFES EGZERSİZLERİ NE SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

5 seansta nefes açılır, daha sonra nefes kamplarında 5 gün boyunca, günde 3 veya 4 seans nefesle beraber sizin nefes alma alışkanlığınız değişir.

Nefes aktive olduktan sonra, her gün yapılacak ve nefesi düzenleyecek nefes alışkanlıklarını yapmak gerekir.

STRESİ AZALTMAK İÇİN NASIL NEFES EGZERSİZLERİ YAPILMALIDIR?

Hayatımızda başımıza gelen her şey stresten kaynaklanmaktadır. Stresten uzak yaşamak için, doğal nefes aktive olduktan sonra derin nefesler almak çok önemlidir.

Başımıza bir olay geldiğinde, eşimizle tartıştığımızda ya da çocuğumuz evlenirken, nefes alışkanlıklarına dikkat etmek gerekir. Nefes tutulmalıdır, stresten uzak yaşamak için de derin nefes alıp derin nefes vermemiz gerekir.

Ağzımızdan alıp verdiğimiz nefeslerle de yatmadan önce egzersiz yapmak mümkündür.

NEFES EGZERSİZİNDE DİYAFRAMIN YERİ NEDİR?

Diyafram, karın nefesi adı verilen yaşam çakrasının alması gereken karında başlayan ve karında biten nefestir. Karın nefesini doğru almıyorsak, hayatımızda hiçbir şey doğru gitmiyor demektir.

Nefes karında başlamalı, göğse dönmeli, tam doğal ve bağlantılı olarak devam etmelidir.

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