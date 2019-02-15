Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - "DJ Kantik" adıyla tanınan ve müzikleri günde 1,5 milyon kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü Türk DJ, Ferhat Kantık, "Materyallere yatırım yapmak, teknolojiyi iyi takip etmek, korkusuz olmak gerekiyor. Müzisyen eğer gelecek korkusu barındırırsa, bu onların notalarına da yansır. Cesaretli olmak gençlerin işine yarayacaktır." dedi. Yaptığı müziklerin 16-50 yaş grubu arasında ve farklı tür müzikleri seven bir dinleyici kitlesi tarafından dinlendiğini söyleyen Kantık, deneme yanılma yöntemiyle, hatalar yaparak, yanlış notalar girerek kendini geliştirdiğini dile getirdi. Manisa'da yaşayan 30 yaşındaki DJ, müzik hayatına anne karnındayken başladığını belirterek, "Annemin karnını tekmelediğimde bana müzik dinletirmiş. O zaman sakinleşirmişim. Daha sonra tencere gibi şeylerle müzik yapıyormuşum. Dedemin plaklarının da benim hayatımda büyük önemi vardı. Piyanosuyla haşır neşir oldum. Araba oyuncaklarım elbette vardı ama müzik aletleri daha çok hoşuma gidiyordu." ifadelerini kullandı.

Kantık, müziğe profesyonel olarak 2005'te "Miss Belalım" ile başladığını dile getirerek, şunları aktardı: "Daha sonra 2010'da 'Wapmatix Violin' isimli bir parça daha yaptım. O da milyonlarca kişiye ulaştı. Pek çok insanın telefon melodisi oldu. Hatta 2010'da Mısır'da verdiğim ilk konserimi bana kazandırdı. Son bir aydır, milyonlarca kişinin dinlediği, 3,5 milyon kişinin dans videosu çektiği 'Kul' şarkısıyla dünyada gündem oldum. Kul, satışta ve dünyada en çok aranan müzikler arasında ilk 38'e girdi." - Müzik şirketi olmadan milyonlarca kişiye ulaştı Eserlerini sosyal medyadaki kişisel hesaplarında yayınladığını söyleyen Kantık, müziklerinin günde 1,5 milyon kişiye ulaştığını vurgulayarak, "Bin 200 kadar eserim var. Bu eserlerimle yaklaşık 42 ülkede faaliyet gösterdim. En çok Pakistan, İtalya, Fas, Arnavutluk, Makedonya, Tayland, Brezilyaya'ya gittim." diye konuştu. Ferhat Kantık, Pakistan'da fotoğraf çekimi sırasında tanıştığı Pakistanlı model Sadaff Afzal ile 3 ay önce nişanlandığını sözlerine ekleyerek, "Pakistan'ın damadı diye yorumlar geldi. Oradaki pek çok haber kanalında haber olduk. Zaten Pakistanlılar Türkiye'yi kardeş biliyor. Benim de Pakistanlı biriyle nişanlanmış olmam çok hoş karşılandı." değerlendirmesinde bulundu.

Arap dünyasıyla 2010'dan beri iç içe olduğunu söyleyen Kantık, şöyle konuştu: "Müziklerim orada dinleniyor. İlk konserimi de zaten 2010'da Mısır'da vermiştim. Daha sonra yine Mısır'da Fas'ta Tunus'ta, Birleşik Arap Emirlikleri'nde konserler verdim. Hemen hemen bütün Arap ülkelerine gittim. Oralarda oldukça iyi bir kitlem var. Müziklerimin Arap ülkelerinde beğenilmesinin başlıca sebebinin, Arap ve Türk dünyasında, ülkemizin doğusunda ve Orta Doğu kültüründe olan etnik enstrümanları, günümüz elektronik müzik materyalleri ve alt yapılarıyla sentezlemem olduğunu düşünüyorum. Bu eğlence dünyasında insanların ilgisini çekiyor. Duydukları müzik kulak kabartılacak bir şekle geliyor. Başarılı olma sebeplerimden biri olarak bu kombinasyonu görüyorum." - "Cesaretli olmak gençlerin işine yarayacaktır" Genç müzisyen, "DJ"in sahnede müzik çalan kişi sanıldığını aktararak, şu bilgileri verdi: "Dünyanın pek çok ülkesinde, DJ müzik üreten kişi olarak adlandırılıyor. Ben de müzik üreten kısımdayım. DJ olarak sonuçta bir şarkı okumuyorsunuz. Göz önünde bulunmuyor, arka planda kalıyorsunuz. Sanatçıların albümlerini yaptığınızda, sanatçı ön planda oluyor. Müziği kurgulayan, kompozisyonu yapan kişi, her zaman bilinmeyen olarak kalıyor. DJ olarak ön plana gelmek gerçekten zor. İyi bir medya desteği gerekiyor. Tanıtımın iyi olması, referansların çok sağlam olması gerekiyor."

Manisa'da yaşamını sürdürdüğüne dikkati çeken Kantık, "İnsanlar müzik piyasasının İstanbul'da döndüğünü düşünüyor. Ama ben üreten kısımdayım. Daha iyi üretmek için İstanbul'un karmaşasından, stresinden uzak durmam gerekiyor. Manisa'da yaşamak benim tercihim. İstanbul'da bir işim olduğunda İstanbul'a Manisa'dan gelmek bir saatimi alıyor benim. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek bile daha uzun sürüyor." ifadelerine yer verdi. Ferhat Kantık, bu işi yapmak isteyen gençlere sabırlı olmaları önerisinde bulunarak, şöyle devam etti: "Eğer yetenekli olduğuna inanıyor ve bu mesleği, müzisyenliği yapmak istiyorsa gerçekten, öncelikle sabırlı olmaları gerekiyor. Her şey bir anda olmuyor. Örneğin ben, İstanbul'da bir mağazaya analog equalizer almak için gelmiştim.Yaklaşık 17 bin avro yani o zamanlar 105 bin liraydı. Bu Equalizerı aldığımda dönüş param kalmamıştı. O zaman mağaza müdüründen 70 liralık bir indirim istemiştim. Mağaza müdürü de 'Niye 100 değil de 70 lira?' dedi. Çünkü Manisa'ya dönecek param kalmamıştı. Verdiğim para bir ev parası yapıyordu. Bunları göze almak gerekiyor. Materyallere yatırım yapmak, teknolojiyi iyi takip etmek, korkusuz olmak gerekiyor. Müzisyen eğer gelecek korkusu barındırırsa, bu onların notalarına da yansır. Cesaretli olmak gençlerin işine yarayacaktır."

- "Kitlemi kendi sosyal medyamda kalabalıklaştırdım" Kantık, hayranlarından genellikle "Kazakistan'a, Tayland'a, Hindistan'a, Kanada'ya ne zaman geliyorsun?" şeklinde mesajlar geldiğini söyleyerek, "Tüm ülkelerde tanınıyor olmak, oralarda konser vermek, insanların bizi karşılaması, beni onurlandırıyor." dedi. DJ'liğin 30 yıl önce daha kolay olduğunu savunan genç müzisyen, "30 yıl önce bu kadar çok kişi bu işi yapmıyordu. Bugün dünyada çok sayıda DJ var. 30 yıl önce yapmak daha kolay olurdu. Benim için internetin ve sosyal medya sayfalarımızın olması avantaj sağladı. Ben bunları çok iyi kullandım. Yaklaşık 15 senedir sosyal medya kullanıyorum. Hatta Youtube ilk çıktığında üye olan ilk Türklerdenim. 2006'da açıldığında benim üyeliğim de başladı. Hiçbir müzik şirketiyle çalışmayı tercih etmedim. Kitlemi kendi sosyal medyamda kalabalıklaştırmayı hedefledim. Böyle gelişti ve şu anda milyonlarca takipçimiz var." diye konuştu. Ferhat Kantık, DJ'liği uyuşturucu gibi yasa dışı maddelerle bağdaştıranlar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: