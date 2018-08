"Doğru pişirilmeyen et dişleri tehdit ediyor"

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı'nda ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunların arttığına dikkat çeken Diş Hekimi Aslı Tapan, doğru pişirilmeden fazlaca tüketilen kırmızı etin dişlere zarar verebileceğini belirtti.

Doğru pişirilmeden fazlaca tüketilen kırmızı et, ağız ve diş sağlığı açısından risk yaratıyor. Uygun miktarda ve iyi pişirilen kırmızı etin dişler için faydalı olduğunu belirten Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Diş Hekimi Aslı Tapan, "Büyüme ve gelişme çağında ağız ve diş sağlığı için kalsiyum ve fosfor alınması gerekir. Fosfor için en zengin kaynak protein içeriği yüksek olan et ürünleridir. 100 gram kırmızı et yaklaşık olarak 286 mg fosfor içerir. Ama etin doğru şekilde pişirilmesi önemlidir. Ne az ne de çok pişmiş olmaması gerekir. Çiğ et diş etlerinde reaksiyona, çok pişmiş et de sertliği ile hem diş etine hem de dişlere zarar verebilir" dedi.

"BAYRAMDA DİŞ RAHATSIZLIKLARI ARTIYOR"

Kurban bayramında ağız ve diş sağlığı ilgili sorunların arttığını anlatan Diş Hekimi Aslı Tapan, "Tatillerde genellikle insanlar rutin yaşamlarına ait en basit kuralları bile erteleyebiliyor. Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı için gösterdiği özen oluyor. Örneğin “zaten evdeyim” diye düşünerek dişlerinin temizliğini erteleme ya da aşırı tatlı, et tüketimi gibi durumlar olabiliyor. Kurban Bayramı’nda neredeyse 4 gün boyunca hatta devamında da yoğun ve kontrolsüz bir şekilde et ve tatlı tüketimi olabiliyor. Tüm bu davranışlar ağız ve diş sağlığını etkileyebiliyor. Kısacası kurban bayramı sonrası diş rahatsızlıklarında artış olabiliyor" ifadelerini kulllandı.