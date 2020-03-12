HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doğru sanılan hijyen hataları koronavirüse davetiye çıkarıyor

Doğru sanılan hijyen hataları koronavirüse davetiye çıkarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler giderek artıyor. Hijyen konusu da bu önlemlerin başında geliyor. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte hijyenle ilgili daha çok dikkat edilmeye başlandı. Ancak bazı doğru sanılan yanlışlar nedeniyle pek çok kişinin farkında olmadan virüslere davetiye çıkardığı saptandı. İşte koronavirüsten korunmak için dikkat edilmesi gereken 5 hijyen kuralı...

Sağlıklı olmak ve bağışıklığı güçlü tutmak adına hijyen kurallarına eksiksiz uymak gerekiyor. Ancak birçok kişinin doğru sandığı ve vazgeçemediği hijyen hatası mevcut. Sizin için hijyen konusunda yapılan en yaygın hataları paylaştık.

Çok sık duş almak

Çok sık duş almak hiç yıkamamaktan daha tehlikeli. Columbia Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre çok fazla duş almak cildinizin kurumasına ve çatlamasına neden olur.Bu da mikropların yaralar yoluyla vücudunuza daha hızlı nüfuz etmesine neden olur. Uzmanlar günde birden fazla yıkanmamayı tavsiye ediyor.

TUVALET ÖNCESİ ELLERİ YIKAMAMAK

TUVALET ÖNCESİ ELLERİ YIKAMAMAK
Mikropları ve sayısız bakterileri sadece tuvalette değil, evinizin her köşesinde bulabilirsiniz. Ellerinizi uzun süre yıkamadığınız an sayısız bakteri birikir. Mutlaka tuvalete girmeden önce ellerinizi 20 saniye kadar sabunla yıkayın.

REZERVUAR DÜĞMESİNE PARMAK UCUYLA BASMAK

REZERVUAR DÜĞMESİNE PARMAK UCUYLA BASMAK
Tuvaletin en tehlikeli yerlerinden biri de rezervuar basma düğmesi. Gözlemlere göre sifonu çektikten90 dakika sonra tüm bakteriler ve damlacıkların hala yüzeyde olduğu görülmüştür. Bu nedenle,sifona parmak uçlarınızla değil, parmak ekleminizle veya parmağınızın arka tarafıyla basmayı deneyin. Böylece bakterilerin etrafa yayılmasını önlemiş olursunuz.

UZUN SÜRE AYNI YASTIKTA UYUMAK

UZUN SÜRE AYNI YASTIKTA UYUMAK
Tüy veya kuş tüyü yastıkları birçok toz akarlarını içinde barındırır, küfe zemin hazırlar. Bu durum zamanla yüzünüze bulaşabilir ve demodikoz (yüz kızarıklıkları) gibi sorunları beraberinde getirebilir. Başka bir çalışmaya göre toz akarlarının burun tıkanıklığına ve üst solunum yollarına neden olduğu görülmüştür. Bu bakımdan yastığınız her en az yüksek sıcaklıkta su ile yıkamanız ve değiştirmeniz önerilir.

YÜZÜ KALIP SABUNLA YIKAMAK

YÜZÜ KALIP SABUNLA YIKAMAK
Birçok insan neredeyse farkında olmadan yüzünü kalıp sabunlarla yıkıyor ve böylece daha fazla temiz olacağını sanıyor. Ancak sabun gözenekleri tıkar, koruyucu bariyeri yok eder ve cildinizin pH seviyesini bozar.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık Hijyen koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Elazığ'da riskli bölge ilanı! Karar Resmi Gazete'de

Elazığ'da riskli bölge ilanı! Karar Resmi Gazete'de

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

İstanbul'da marketlerde yoğunluk! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

İstanbul'da marketlerde yoğunluk! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!

Koronavirüs panik atak ve takıntıyı artırıyor

Koronavirüs en çok onları etkiliyor!

Koku alamama nedenleri arasında beyin hastalıkları da var!

Koku alamamanızın altındaki neden o olabilir!

Böbrek hastalığını önlemek için tuzu azaltın!

Türkiye'de her 7 kişiden 1'i bu hastalıkla savaşıyor!

Evde kolonya nasıl yapılır? Koronavirüse karşı evde kolonya yapımı araştırılıyor!

Evde kolonya nasıl yapılır?

Batman'da umre dönüşü koronavirüs hareketliliği

Batman'da koronavirüs hareketliliği! 3 kişi gözlem altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.