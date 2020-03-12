Doğru sanılan hijyen hataları koronavirüse davetiye çıkarıyor

Sağlıklı olmak ve bağışıklığı güçlü tutmak adına hijyen kurallarına eksiksiz uymak gerekiyor. Ancak birçok kişinin doğru sandığı ve vazgeçemediği hijyen hatası mevcut. Sizin için hijyen konusunda yapılan en yaygın hataları paylaştık.

Çok sık duş almak

Çok sık duş almak hiç yıkamamaktan daha tehlikeli. Columbia Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre çok fazla duş almak cildinizin kurumasına ve çatlamasına neden olur.Bu da mikropların yaralar yoluyla vücudunuza daha hızlı nüfuz etmesine neden olur. Uzmanlar günde birden fazla yıkanmamayı tavsiye ediyor.

TUVALET ÖNCESİ ELLERİ YIKAMAMAK Mikropları ve sayısız bakterileri sadece tuvalette değil, evinizin her köşesinde bulabilirsiniz. Ellerinizi uzun süre yıkamadığınız an sayısız bakteri birikir. Mutlaka tuvalete girmeden önce ellerinizi 20 saniye kadar sabunla yıkayın.

REZERVUAR DÜĞMESİNE PARMAK UCUYLA BASMAK Tuvaletin en tehlikeli yerlerinden biri de rezervuar basma düğmesi. Gözlemlere göre sifonu çektikten90 dakika sonra tüm bakteriler ve damlacıkların hala yüzeyde olduğu görülmüştür. Bu nedenle,sifona parmak uçlarınızla değil, parmak ekleminizle veya parmağınızın arka tarafıyla basmayı deneyin. Böylece bakterilerin etrafa yayılmasını önlemiş olursunuz.

UZUN SÜRE AYNI YASTIKTA UYUMAK Tüy veya kuş tüyü yastıkları birçok toz akarlarını içinde barındırır, küfe zemin hazırlar. Bu durum zamanla yüzünüze bulaşabilir ve demodikoz (yüz kızarıklıkları) gibi sorunları beraberinde getirebilir. Başka bir çalışmaya göre toz akarlarının burun tıkanıklığına ve üst solunum yollarına neden olduğu görülmüştür. Bu bakımdan yastığınız her en az yüksek sıcaklıkta su ile yıkamanız ve değiştirmeniz önerilir.