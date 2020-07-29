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Doğru sanıyoruz ama aslında hepsi yanlış! Kilo vermekle ilgili en sık yapılan hatalar

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kilo vermekle ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar, diyetin çoğunlukla yasaklar zinciri olarak algılanmasına sebep olur. Bu durum ise çoğu zaman kilo vermenize engel olarak pes etmenize neden olabilir. Fazla kilolardan kurtulabilmenin en etkili yöntemi kişiye özel bir diyet programımın oluşturulması ve fiziksel aktivitenin arttırılmasıdır.

Doğru sanıyoruz ama aslında hepsi yanlış! Kilo vermekle ilgili en sık yapılan hatalar

Sağlıklı beslendiğiniz ve spor yaptığınız halde kilo veremiyor musunuz? Kilo verme konusundaki motivasyonunuzu tamamen düşürecek olan bu durum, doğru bilinen diyet yanlışlarından kaynaklanıyor olabilir. Kişilerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik oluşturulmuş diyet programları daha kalıcı çözümler sunar. Diyet listenizde yer alan besinlerin yeterli ve dengeli olması büyük önem taşır. Uzmanlar sağlıklı bir diyet listesinde; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gibi bütün besin gruplarının bulunması gerektiğinin altını çiziyor. Diyetinizin sürdürülebilir olması için beslenme listenizin farklı besin gruplarıyla çeşitlendirilmesi gerekir. Önemli olan size en uygun diyet listesini uygulayarak metabolizmanızın hızlanmasını sağlamaktır. Bu sebeple kilo vermeye karar verenlerin daha makul ve gerçekçi planlar yapması gerekir.

İşte kilo vermekle ilgili doğru bilinen yanlışlar:

ÖĞÜN ATLAMAK

Kilo vermek isteyenler ana ya da ara öğünlerden biri atlandığında daha hızlı kilo vereceği yanılgısına düşer. Fakat sağlıklı ve kalıcı kilo verebilmek için hiçbir öğünün atlanmaması gerekir. Yapılan bilimsel çalışmalar, öğün atlayan kişilerin daha sonra verdiği kiloları hızlı bir şekilde geri aldığını ortaya koyar.

LIGHT ÜRÜNLERİ SIKÇA TÜKETMEK

Her besinde olduğu gibi yağı azaltılmış light ürünlerin de kalorisi var. Ne yazık ki hazır paketli light ürünlerin pek çoğunda glukoz şurubu bulunur. Miktarına dikkat edilmediği takdirde light ürünler kilo verdirmek bir yana kilo almanıza dahi sebep olabilir.

KARBONHİDRATSIZ BESLENMEK

Kilo verirken karbonhidratı tamamen kesmek yapılan en büyük hatalardan biridir. Vücudun en temel enerji kaynağı karbonhidrattır. Diyet listenizi karbonhidrat bakımından zengin gıdalarla çeşitlendirmezseniz kas kaybı yaşayabilirsiniz. Bu durum ise metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Doğru miktarda tüketeceğiniz karbonhidrat kas kaybını önleyerek yağ yakımını hızlandıracaktır.

SADECE MEYVE VE SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEK

Yüksek vitamin oranına sahip meyve ve sebzeler diyet listenizde mutlaka bulunmalıdır. Fakat bu, diyet listenizin tamamen meyve ve sebzeden oluşacağı anlamına gelmiyor. Sadece meyve ve sebze yemek metabolizma hızını önemli ölçüde düşürür. Tüm besin gruplarının yer aldığı dengeli bir diyet listesinin yağ yakımını hızlandırdığı unutulmamalıdır.

SADECE SPOR YAPMAK

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen pek çok kişi soluğu hemen bir spor salonunda alır. Sadece kilo vermek için değil sağlıklı bir yaşam sürmek için spor olmazsa olmazdır. Fakat kilo vermede başarıya ulaşmak istiyorsanız sporla birlikte size en uygun diyet programını uygulamalısınız.

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