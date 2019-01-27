Doğru spor nasıl yapılır? Vücut yapısına göre spor seçimi neden önemlidir?

Spor vücut yapısına ve alışkanlıklarına uygun olarak seçilmezse sağlığa zarar verebileceğini belirten Op. Dr. Lapçın, "Mesela vücudu asimetrik olan, göbek çevresinde fazla kilo biriken kişiler kilo vermek için koşuya başlarsa sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlar. Fazla kiloyla koşmak diz ve ayak bileği gibi eklemlere yük bindirerek eklemlerde rahatsızlıklara neden olacaktır. Ayrıca o güne kadar koşma alışkanlığı olmayan birisinin fazla kiloları yüzünden diz ve ayak bileğinde burkulmalar sonrası yaralanma ihtimali ortaya çıkaracaktır. Fizik ve kondüsyon antrenmanı yapmadan haftada bir futbol, basketbol ya da tenis oynamak veya yılda iki kez kayak yapmak kondüsyon yetersizliğinden dolayı yaralanmalara neden olabilir. Bunların yanında uygun zeminde ve uygun malzemeyle spor yapılmalıdır. Spor yaparken yapılan spora uygun ayakkabı tercih edilmeli, saha zeminine hatta hava koşullarına dikkat edilmelidir" dedi.

'SPOR FAALİYETLERİ SAKATLANMAYA NEDEN OLABİLİR'

Sağlıklı olmak için spor yapmakla, profesyonel anlamda sporla uğraşmak farklıdır. Sportif aktivitelerin bazılarını eğlence ve vakit geçirme amaçlı da yapıyor olabiliriz ancak yeterince hazır olmadan yapılan genellikle müsabaka tarzı bu faaliyetlerin sakatlanma riski taşıdığı unutulmamalıdır. Profesyonel olarak sporla uğraşan kişilerde bile sık sık sakatlanmalar görülmektedir. Spora başlamadan önce bir ortopedi uzmanına başvurmak kişide bulgu vermeyen bir rahatsızlık varsa erken dönemde fark edilip rahatsızlığın spor ile tetiklenmesini ve derinleşmesini önler. Spora başlayacak kişide kas gücü zayıflığı varsa dizlerde, omuzda bağ ve tendon yaralanmaları görülebilir. Bu kaslar güçlendirildikten sonra spor yapılması yaralanmaların önüne geçecektir.

'SPOR YARALANMALARINDA HEMEN BİR DOKTORA BAŞVURULMALI'

Spor sırasında meydana gelen yaralanmalarda spor aktivitesini sonlandırıp buz uygulaması yapılması gerekr. Bu durumda hemen bir doktora ulaşılmalıdır. Sıcak uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. Tespit edilen probleme göre elastik bandaj, alçı atel uygulamaktan ameliyata kadar değişik tedavi seçenekleri söz konusu olabilir.

