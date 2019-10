Doğru tanı koyulmaması hastayı dişinden ediyor

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel, 'trigeminal nevralji' ağrısının, diş ağrısı sanılması nedeniyle hastaların yanlış tedavi yöntemleri kullandığını söyledi. Doğru tanı koyulmaması durumunda hastaların dişlerinden oluğunu belirten İşlekel, "Bu hastalığın şu anda en etkili tedavi yöntemi, ameliyat gerektirmeyen, lokal anesteziyle tek dozla sonuç alınabilen bir radyoterapi yöntemi olan gamma knife tedavisidir" dedi.

Kent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel, 'trigeminal nevralji' ağrısının diş ağrısıyla karıştırıldığını söyledi. 'Trigeminal nevralji'nin yüzde elektrik çarpması gibi ağrıyla kendini gösterdiğini belirten İşlekel, hastaların diş ağrısı sanarak, soluğu diş hekiminde aldıklarını kaydetti. Hastaların ağrıdan kurtulmak adına dişlerinden olduğunu belirten İşlekel, teşhis sürecinde yapılan hataya dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Trigeminal nevralji, yüzdeki hisleri beyne taşıyan trigeminal sinirinin damar tarafından sıkıştırılması sonucu ortaya çıkar. Beyin tümörleri ve multiple skleroz da buna neden olur ama esas sebebi sinire damarın bası yapmasıdır. Hastanın yüzünde bazen de gözü de içine alan, alt ya da üst çenede şimşek çakar tarzda bir ağrıdır. Tipik bir ağrıdır, 5- 10 saniye sürer. 2- 3 saat geçer yine ağrı gelir. Saatler süren bir ağrı değildir. Ancak yıllar içinde ağrı sıklığı artar, ağrı süresi uzar. Diş ağrısıyla çok karışır. Hastalar çoğunlukla diş doktorlarına giderler, yanlışlıkla dişler çekilir. Özellikle kırsal kesimde hasta diş hekimine gidip ağrıyan dişinin çekilmesini ister. O çekilir, ağrı kesilmez, bir başkası çekilir. Böyle böyle çok dişinden olur. Bu sorun filmlerde her zaman görülemeyebilir."

EN ETKİN TEDAVİ YÖNTEMİNİ ANLATTI

Hastalığın tedavisinin ilaçla başladığını; ancak zaman geçtikçe ilacın etkisinin azaldığını ve hastaların bu yöntemden yorulup, başka çareler aradığını belirten İşlekel, şöyle konuştu:

"Kullanımı zor bir ilaç, uyku, sersemlik yapıyor, Hasta kaçınıyor. İlacı bırakıyor tekrar ağrı başlıyor. Bir zaman sonra da ilacın etkisi azalıyor. Hasta bu kısır döngüden bıkıyor. Diğer tedavi yöntemleri ise biri sinire alkol veya gliserol enjeksiyonu yapmak. Bu uyuşturuyor, rahatlatıyor. Ama kesin tedavi etmiyor. Eskiden diş hekimleri tarafından sinir kesilirdi, artık pek yapılmıyor, yapılmasını da önermiyoruz. Yan etkisi çok fazla bir yöntem, çok daha kötü ağrılara yol açıyor. Bir başka yöntem radyofrekans yöntemi. Beyinden sinirin çıktığı noktada radyofrekansla siniri yakma işlemi. Bu işlem ağrıyı çok hızlı geçirtiyor, olumsuz yanı iğnenin yapıldığı yer uyuşuk kalıyor. Kalıcı uyuşukluk (zaman içinde azalsa da uyuşma geçmiyor) oluyor, zaman içinde nüks edebiliyor yine radyofrekans iğnesi yapmak gerekiyor ve her iğne bir öncekinden daha başarısız oluyor. Radyofrekansta hastaya işlemin bir bölümünde genel anestezi vermek gerekiyor. İşlem lokal anestezi ile yapılıyor ama bir bölümünde hasta bayıltarak sinir aktif şekilde yakılıyor. Ameliyatla da tedavi edilebiliyor. Sinire baskı yapan damarla sinir arasında teflon yastık konuyor. Sonuçta bir beyin ameliyatı, her ameliyat gibi riskleri var. Son dönemin en etkin tedavi yöntemi ise bir radyoterapi yöntemi olan gamma knife tedavisi. Adında bıçak var ama bir cerrahi yöntem değil. İyi yanı lokal anestezi altında yapılması. Vücuda giren, kalıcı bir hasar yapan, iğne tarzı bir yakma işlemi yok. Hastaya tek dozda 190 ayrı noktadan ışın veriliyor. Sinirde odaklanan bir ışın. Birkaç gün içinde tedavinin etkisi başlıyor. Yaklaşık 1 ay içinde hastanın ağrıları geçmiş oluyor. Nüks riski diğer yöntemlere göre daha az. Uyuşukluk yapma riski çok daha düşük, iyileştirme etkisi ise daha fazla."

