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Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri için şehrin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuyor.Eğitime destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için tercih rehberlik desteği de sağlıyor.

Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri için şehrin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuyor.
Eğitime destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için tercih rehberlik desteği de sağlıyor. Üniversite adaylarına, geleceklerini belirleyecek bu tercihlerde yol gösterici olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuyor. Ulucami Meydanı, Kent Meydanı, Korupark AVM, Özdilek Park AVM (Özlüce) ve Yıldırım Belediyesi Meydanı’na kurulacak stantlarda üniversite adayları 26-27-28 Temmuz tarihlerinde uzman rehberlerin gözetiminde tercihlerini çok daha sağlıklı yapacak.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak çalışmaya BUSMEK’in eğitimci kadrosu da tam destek veriyor. Tercih Rehberlik Noktalarında görev alacak rehberlere, eğitim koordinatörü Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek tarafından eğitim verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker ve Eğitim Şube Müdürü Aynur Tezgör’ün de katıldığı eğitimde rehberlik yapacak personele, üniversite tercihinde dikkat edilecek hususlar, doğru tercih sıralamaları gibi eğitimler verildi.
“En büyük zenginliğimiz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Gençler, bizim en büyük zenginliğimizdir. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin önünü açmak, onların yarınlara hazırlanmasına destek vermek en önemli görevlerimizdendir” dedi. Sınav maratonunun bittiğini, şimdi ise öğrencilerin ve ailelerin daha büyük heyecanla zorlu tercih sürecinde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu süreç gençlerimizin geleceğini belirleyecek olan bir viraj. Tercih süreci profesyonel destek alınarak geçilmesi gereken bir aşama. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak için tercih danışma noktaları oluşturduk. Tek gayemiz, gençlerimizin doğru tercihlerle geleceklerini sağlıklı bir şekilde inşa edebilmeleri” diye konuştu.

Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda

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