Doğru uygulandığında bir haftada yedi kilo verebilirsiniz! Göbek yağlarına kesin çözüm

Hurma diyeti nedir, hurma diyeti nasıl yapılır? Dr. Ender Saraç’ın önerdiği hurma diyeti ile yağdan kilo vererek kısa sürede önemli miktarda kilo verebilirsiniz. Kısa zamanda popüler hale gelen hurma diyetini yapanlar göbek yağlarından hızla kurtuluyor. En fazla 7 gün içinde 1 beden incelebilirsiniz.

Dr. Ender Saraç'ın önerdiği hurma diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kuralları ve bitirirken tekrar kilo almanızı engelleyecek ipuçlarıyla zayıflamaya hazır olun.

HURMA DİYETİ NEDİR? HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hurma Diyeti, günde sadece yoğurt ve hurma ile zayıflamanızı sağlayan bir şok diyettir. En fazla 7 gün uygulanır. Göbek yağlarına odaklanarak vücuttaki yağların yakılmaya başlamasını sağlar. Hurma diyeti, Dr. Ender Saraç tarafından obezite sorunları için önerilmiştir.

Hurma diyeti günde yaklaşık 800- 1000 kalori almanızı sağlar.

Hurma diyeti, yıl içinde birkaç kez uygulanabilir ve bu şekilde vücudun fazla yağlardan arınması sağlanır.

HURMA DİYETİ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Avantajları

Hurma diyeti, hızla kilo vermenizi sağlar. Hurma diyetiyle şu an ki kilonuza göre bir haftada 7 kiloya kadar vermeniz mümkündür.

Hurmanın içeriği ve hazırlanışı uzun süren tokluk sağlar.

Yoğurt hurma diyetini yapmak oldukça kolaydır sadece birkaç ipucu ve kurala dikkat etmek gerekir.

Kilo vermede etkili olan D vitamini sorunları için de yararlıdır.

Kilo verme konusunda harikalar yaratan hurma diyeti bunun yanı sıra detoks etkili bir diyettir, bağırsak sisteminin ve vücudun arınmasını temizlenmesini sağlar.

Önerildiği şekilde uygulandığında yağdan kaybetmenizi sağlar.

Yıl içinde birkaç kez tekrar edebilirsiniz.

Hurma diyeti bitince yapılacaklara dikkat ederseniz yeniden kilo almazsınız.

Dezavantajları

Hurma diyeti, tek yönlü beslenme gerektirdiği için en fazla 1 hafta uygulanabilir.

Hurma diyeti sonrası kurallara dikkat etmezseniz verdiğiniz kiloları geri alırsınız.

Diyet, kas kaybını önlemek için günde 45 dakika yürümeyi zorunlu tutar.

Belirli bir hastalığı olanlar ve hamileler asla uygulamamalı veya mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Hurma diyeti ile kaç kilo verebileceğinizi öğrenin. Diyet listesini görün ve fazlası için okumaya devam edin.

HURMA DİYETİ İLE KAÇ KİLO VEREBİLİRİM?

Hurma diyeti ile kaç kilo verebileceğiniz öncelikle kilo fazlalığınıza bağlıdır. Beden kitle indeksine göre fazlalıkları çok olan kişiler bu diyeti uygulayarak çok daha fazla kilo verirler.

Günlük beslenme şeklinizde oldukça önemlidir. Normalde yüksek kalorili beslenen kişilerin bu diyetle daha hızlı kilo vermesi mümkündür.

Diyet, doğru şekilde uygulandığında 1 haftada 2-3 kilodan 7 kiloya kadar vermeniz mümkündür.

Dr. Ender Saraç "Bu diyet beraberinde vereceğim özel acı çay ve günde en az 45 dakika yürüyüşle beraber bir hafta sonra sizi şaşırtıcı derecede inceltecek. Bir haftada yağ ağırlıklı en az 2-3 kilo verebileceksiniz." Diyor.

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hurma diyetinde günde 3 öğün yenir, ara öğünler yoktur.

Günde 3 fincan yağ yakan acı çay tüketilmelidir.

Diyeti yaparken günde 10-12 bardak su içmelisiniz

Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz.

Bunun dışında içecek tüketilmez

Verilen listenin dışına çıkmamanız gerekir.

Günde 45 dakika yürüyüş yapmalısınız

Hurma diyeti en fazla 7 gün uygulanır.

İşte en fazla bir hafta içinde fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayan hurma diyeti öğün listesi ve önemli ipuçları

HURMA DİYETİ ÖĞÜN LİSTESİ

Hurma diyetinde her gün sadece belirli sayıda hurma, yoğurt ve yağ yakan acı çay tüketirsiniz. Bu öğünlerin dışına çıkılmaz. . Bu diyette yoğurt ve hurma dışında yemek yemek kesinlikle yasaktır.

Günde 3 defa ve mümkünse yürüyüşten 10 dakika önce tarifini vereceğimiz "yağ yakan acı çay" tüketmelisiniz.

En fazla 7 gün olmak koşuluyla diyetinizin gün sayısına kendiniz karar verebilirsiniz. İşte liste...

Sabah kahvaltısı:

1 kase doğal yoğurt, 7 tane hurma ve 1 tutam tarçın

(1 fincan yağ yakan acı çay)

Öğlen yemeği:

1 kase doğal yoğurt, 7 tane hurma ve 1 tutam tarçın

(1 fincan yağ yakan acı çay)

Akşam yemeği:

1 kase doğal yoğurt, 7 tane hurma ve 1 tutam tarçın

(1 fincan yağ yakan acı çay)

HURMA DİYETİ ÖĞÜNLERİ NASIL HAZIRLANMALI?

HURMALARIN HAZIRLANMASI

Bu diyet trabzon hurması değil, ramazandan tüketilen hurma ile yapılır.

Hurmalar kaliteli, fazla beklememiş ve temiz hurmalar tercih edilmeli

Hurma diyetini uygularken hurmalarınızı (21 tane) bir gece önceden ortadan ikiye kesin ve suya yatırın.

2 hurma (yaklaşık 30 gr) hurma yaklaşık 81 kaloridir. Hurma, fosfor, potasyum , kalsiyum ve magnezyum gibi kemik dostu minerallerin kaynağıdır .

İçeriğinde 1.6 gram lif ve 210 mg potasyum vardır. Hurma, antioksidan özelliklere sahip koruyucu bitki bileşikleri açısından zengin bir kaynaktır.

2015 yılında yapılan araştırma, hurma tüketiminin kolon kanserini azaltabileceğini ve polifenolün yararlı anti-mikrobiyal faydaları olduğunu gösteriyor.



