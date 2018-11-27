Doğru yapılmayan grip tedavisi zatürreye davetiye çıkarıyor!

Zatürre ile ilgili bilgi veren Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Soysal, zatürre hastalığı ve korunma yollarını anlattı.

Zatürre akciğer dokusu enfeksiyonudur. Virüsler, bakteriler, atipik bakteriler denen farklı mikroplar ve mantarlar gibi mikroorganizmalar zatürreye neden olabilmektedir. Pnömokok bakterisi en sık karşılaşılan zatürre nedenidir. Bunların dışında bir takım kimyasal maddelerin akciğeri tahriş etmesi yada kişinin radyasyona maruz kalması, radyoterapi görmesi sonucunda meydana gelen zatürrelerde mevcuttur.

Çocuklar,

Kronik bir hastalığı olanlar (kalp, şeker, böbrek, karaciğer hastalığı vb.)

Kanser hastaları,

Bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar ve kortizon kullananlar,

65 yaş ve üstü erişkinler,

Organ nakli olanlar,

Sigara ve alkol bağımlıları,

KOAH hastaları, geçirilmiş tüberkülozu olanlar, astım hastaları zatürreye karşı risk altındadır.

DÜZENLİ EL YIKAMAYA ÖZEN GÖSTERİLMELİ



Mikrop vücuda ilk girdiğinde üst solunum yolu veya grip aşamasında bulaşıcı durumdadır. Ama bulaştığı her insanda zatürre yapmayabilir. Aynı mikrop bağışıklığı güçlü bir kişide gribe neden olurken bağışıklığı düşük bir kişide zatürreye neden olabilmektedir. Bu da yine kişinin vücut direncine bağlı olarak değişmektedir. Sağlıksız beslenmek, düzensiz uyumak, el ve vücut hijyenine özen göstermemek, soğuk havaya maruz kalmak bağışıklığı düşürmekte bunun sonucunda da vücut mikroplara, virüslere açık hale gelmektedir. Kişinin vücut direnci çok düşükse ve aldığı mikrop çok kuvvetli ise zatürre 2 gün içerisinde de gelişebilmektedir. Ama bunun yanında grip ya da üst solunum yolları enfeksiyonu olan biri düzgün tedavi görmezse zatürre 2 hafta sonrada gelişebilmektedir.