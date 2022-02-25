Doğru yatak ve yastık kombinasyonlarıyla uyku keyfinizi katlayın

Deliksiz ve düzenli bir uyku hepimizin hayali ancak iyi bir uyku çekmek için belirli şeylere dikkat etmek gerekir. Yastık ve yataklar kaliteli uyku için dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelir. Rahatsız yastık ve yatak, bel, boyun, omurgada ağrıya yol açar. Bu durumda güne dinlemeden ve negatif enerjiyle başlamak, kaçınılmaz olur. Uyku sorunlarını yaşamak yerine doğru ürünleri kullanarak uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız sizin için listelediğimiz yatak ve yastık modellerine göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi gelin, listemizi hep beraber inceleyelim.

1. Rahat bir uyku için VERONİKA Yatak

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Rahat bir uyku deneyimi yaşamak istiyorsanız VERONİKA Yatak'ı tercih edebilirsiniz. Orta sertlikteki yapısıyla deliksiz bir uyku çekmenizi sağlayan yatak, ortopedik ve konforlu olduğu için bel ve sırt ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur. Bonel yay teknolojisi sayesinde vücut ağırlığını yatağın yüzeyine dengeli şekilde yayar. Jakar kumaşı dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Yüksek yoğunluklu sünger ve sert keçe ise gece boyu deliksiz bir uyku çekmeniz için gereken rahatlığı oluşturur. VERONİKA Yatak'la güne daha enerjik ve mutlu başlamaya ne dersiniz?

2. Yumuşak dokusuyla Yataş Bambu Yastık

Kaliteli bir uyku için doğru yastığı seçmek çok önemli. Rahatsız bir yastık, boyun ağrılarına ve huzursuz bir uykuya neden olur. Yataş Bambu Yastık, yumuşak dokusuyla güzel bir uyku çekmenize yardım eder. Doğal bambu, nefes alabilen özelliğiyle gece boyu terlemenizi önler ve sizi serin tutar. Elyaf iç dolgusu konforlu olduğu için deliksiz bir uykunun keyfini çıkarabilirsiniz. Böylece yeni güne mutlu ve hazır başlayabilirsiniz. Kaliteli kumaşı üzerinde yer alan özel bambu desenleri, ürüne hoş bir hava katar. Üstelik yastığı çamaşır makinesinde 30 derecede yıkamak mümkün.

3. Kesintisiz uyku için Niron Juliette Yatak

İyi bir uyku çekmek istiyorsanız yatağınızın sertliğine dikkat etmelisiniz. Vücut yapınıza uygun olmayan sertlikte yataklar, uykunuzu tam olarak alamamanıza neden olabilir. 2 kişilik orta sertlikteki Niron Juliette Yatak, kesintisiz uyku çekebilmeniz için omurganıza destek veren Niron Multi Spring Yay Sistemi'ne sahip. Silikon elyaf ve sünger katmanları, yatağa ekstra konfor katarak iyi bir uyku çekmeniz için gereken ortamı oluşturur. Kadifemsi örme kumaşı ise yumuşak dokusuyla teninizde güzel bir his uyandırır. Çift taraflı kullanılabilen yatağı çevirerek aynı konforda uzun yıllar kullanabilirsiniz.

4. Nefes alan yapısıyla Penelope Silent Sleep Yastık

Yastığınızı seçerken nefes almasına dikkat etmelisiniz. Nefes almayan yastıklar gece boyu terlemenize neden olabilir. Bu da uykunuzun bölmesine yol açabilir. Penelope Silent Sleep Yastık, etrafında bulunan hava kanalları sayesinde maksimum hava sirkülasyonu sağlar ve terlemenizi önler. Ayrıca yüksek nefes alma özelliği sayesinde horlamaların azalmasına da yardım eder. Hijyenik iç dolgusu sayesinde sağlığınıza zarar vermez. %100 pamuktan üretilen kumaşı, yumuşak dokusuyla uyku keyfini arttırır. Yastığı yan ve sırt üstü yatanlar rahatlıkla tercih edebilir. Üstelik yastığı çamaşır makinesinde yıkayarak temizlemek mümkün.

5. Uyku sırasında terletmeyen Tecnocolchon Yatak

Tecnocolchon Yatak, Spring Sac teknolojisiyle vücudun farklı bölgelerine uyum sağlar ve uyku sırasında tüm bedeni destekler. Hava geçirgenliği sayesinde yatağın iç kısmındaki havanın yenilenmesine yardımcı olur. Böylece yatağın hijyenik kalmasını sağlar. Ayrıca sıcaklığı sabit tutarak uyku sırasında terlemenizi önler. Poliüretan astar, yatağı daha sağlam hale getirerek deformasyon ve güç kaybını engeller. Visko elastik termal kumaşı ise vücut üzerinde oluşan basıncı hafifleterek kan dolaşımının iyileştirir. Kaliteli kumaşı, akar ve zararlı bakterilerin yayılmasını önler, sağlığınızı korur. Üstelik yatağın iki tarafını da kullanabilirsiniz.

6. Başınızın şeklini alan UUQ Yastık

Kaliteli uyku için yastığın boynunuza destek vermesi önemli. UUQ Yastık, hafızalı köpük özelliğiyle boyun ve baş bölgenizin şeklini alarak tam destek sağlar. Omuz ve boyun ağrılarını hafifletir. Ayrıca omurga, boyun ve başın hizalanmasını kolaylaştırır. Kasların gece boyu rahat kalmasına yardım eden yastık, güne dinç başlamanızı sağlar. Yan, sırtüstü ya da yüzüstü uyku pozisyonları için ideal yastıkla deliksiz bir uyku çekebilirsiniz. Polyester kılıfı, akar, bakteri ve küfe karşı direnç gösterir. %35 pamuktan elde edilen kılıf, terlemelere neden olmaz ve yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırır.

7. Ultra ortopedik US. SLEEPING Yatak

Kaliteli uyku için kaliteli yatak seçmelisiniz. Vücut yapınıza uygun olmayan yataklar sırt ve boyun bölgesinde ağrılara neden olabilir. US. SLEEPING Yatak, ultra ortopedik yapısıyla uyku sırasında vücudunuza destek verir. Böylece bel ve sırt ağrıları yaşamazsınız. Yatağın üst kısmında kullanılan gizli ped, ekstra konfor sağlar. Bambudan elde edilen yatak, yüksek nem emiciliği sayesinde teri ve nemi emer. Antialerjik olduğu için alerjisi olan kişiler de gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Destekleyici süngeri ise vücut ağırlığını yatak yüzeyine eşit derecede yayar. Çift taraflı kullanılabilen yatağın bir yüzü kış aylarında, diğer yüzü ise yaz aylarında kullanıma uygun.

8. Maksimum hava sirkülasyonu sunan Aqua-Textil Yastık

Boyun desteği sağlayan bir yastık arayışındaysanız Aqua-Textil Yastık'ı mutlaka denemelisiniz. Yastığın visko çekirdeği, boyun omurunu stabilize eder ve kasların rahatlamasını sağlar. Visko hafızalı köpük kullanıldığı için boyun ve omurga üzerinde oluşan basıncı dengeler. Bu sayede kan dolaşımını da iyileştirir. Havalandırma kanalları, maksimum hava sirkülasyonu sağlayarak gece boyunca serin kalmanıza yardımcı olur. Böylece terletmez ve uyku için ihtiyaç duyduğunuz konforlu alanı sunar. %100 antialerjik polyester kılıfı sayesinde alerjisi olan kişiler tarafından da tercih edilebilir. Dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder.

9. Uyku sırasında omurgayı rahatlatan Royal Lüks Bedding Silver Yatak

Orta sertliğe sahip Royal Lüks Bedding Silver Yatak, yüksek kaliteli örme kumaştan elde edilir. 3 cm kalınlığındaki 24 DNS süngeri sayesinde deliksiz bir uyku için gereken konforlu ortamı sunar. Destek katmanı, yayların sizi rahatsız etmesini önler. Bölgeli yay sistemi, vücudunuzun farklı bölgelerindeki ağırlıklara uyum sağlayarak bel ve omurgaya destek verir. Bu sayede bölgesel ağrıların oluşmasını engeller. Bağımsız yay özelliği sayesinde hem uyurken eşinizin hareketleri sizi rahatsız etmez hem yay çökmesi sorunu yaşanmaz. Çift taraflı kullanılan yatağın alt kısmı üstü kısma göre %25 daha sert olduğu için ihtiyacınıza göre yatağı çevirerek kullanabilirsiniz.

10. Dayanıklı yapısıyla Puffy Visco Norm Yastık

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Uyku kalitenizi artıracak bir yastık arıyorsanız Puffy Visco Norm Yastık'a mutlaka göz atmalısınız. Visco sünger sayesinde vücudun doğal şeklini alan yastık, baş ve boyun bölgesini destekleyerek konforlu bir uyku deneyimi sunar. Isı ve basınca duyarlı hücre teknolojisi sayesinde boyun ve baş bölgelerinde oluşabilecek basıncı önler, kan dolaşımının iyileşmesini sağlar. Yastık, doğru kan akışıyla kasların dinlenmesine ve güne dinç başlamanıza yardım eder. Poly cotton örme kumaşı ise yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırır. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.