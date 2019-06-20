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Doğru Yol Partisi'nden 23 Haziran kararı: İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2019 08:14 | Son Güncelleme

Doğru Yol Partisi (DYP) Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, parti olarak 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Doğru Yol Partisi'nden 23 Haziran kararı: İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

Abdullahoğlu yaptığı basın açıklamasında, "DYP olarak verdiğimiz ilk kararda herhangi bir değişiklik yok ve bu pazar yapılacak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz ''dedi.

Abdullahoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Doğru Yol Partisi'nin İstanbul da önemli sayıda gönüldaş ve sempatizanı bulunmaktadır. Bu sayı özellikle başa baş çıkabilecek seçim sonuçlarında seçimin kaderini direkt etkileyebilecektir. Nitekim 31 Mart seçim sonuçlardaki küçük fark konunun büyük önemini göstermiş bulunmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde vereceğimiz tam destekle katkı sunacak ve tarihi görevimizi yapmış olacağız."


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DYP Doğru Yol Partisi Ekrem İmamoğlu istanbul seçim Kemal Abdullahoğlu

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