Doğru Zula taktikleri ile başarı alışkanlığı kazanacaksınız!

Zula, küçük yaşta oyun dünyasıyla tanışanların, yaşına rağmen oyun oynama tutkusunu kalbinde taşıyanların ve o kaleci çocukların, kısacası herkesin oyunu. Pek çok insan, Zula'ya girerek kendisine en uygun sunucuyu seçiyor, Zula veya Gladyo olarak ikiye ayrılan takımlardan birine geçiyor ve Zula dünyasına böylece giriş yapıyor. Fakat her şey, bu dünyaya girmekle de bitmiyor. Bu zamana kadar her çıkan oyunda olduğu gibi Zula'da başarılı olmak da birden bire oyuncuların istediği tek şeye dönüşüyor. Ancak bunun için Zula'nın pro olma taktiklerine ve tekniklerine hakim olmak gerekiyor. İşte takım arkadaşlarınızın size 'helal' demesine vesile olacak en iyi Zula taktikleri! BAŞARININ KİTABINI YAZDIRACAK ZULA TAKTİKLERİ Zula'da başarılı olmak için öncelikle mücadele edeceğiniz bölümü seçmelisiniz. Bölümden kastımız, Çin Bahçeleri veya Favela gibi mücadelenin yoğun geçtiği haritalar değil. Zula e-spor taktikleri de dahil olmak üzere birçok alanda taktiği bulunan bir oyun. Bu yüzden bölüm olarak bahsettiğimiz şey, PUBG Mobile benzeri Zula Battle Royale ve rekabet modu gibi oyunun 'modlarından' oluşuyor. Daha önce de dediğimiz gibi mücadele edeceğiniz bölümü seçmeniz şart. Eğer 'ben nerede savaşacağımı biliyorum, bana Zula'da pro olma taktiklerini öğret' diyorsanız şimdi adım adım sizi başarıya ulaştıracak taktiklere geçebiliriz. Ancak şunu da belirtmemiz de fayda var; Aşağıda sıralayacağımız taktikleri, iOS ve Android'te bulunan Zula Mobile'ın taktikleri olarak da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış.

ZULA REKABET TAKTİKLERİ Zula'nın rekabet modunda birçok harita var. Bu haritalar sırasıyla Favela, Çin Bahçeleri, Düğün Salonu, Gaziantep Mülteci Kampı ve Safranbolu'dur. Bu haritalarda seviyenize göre insanlarla mücadele edersiniz. Ancak bu insanların bir adım önüne geçmek için uygulayabileceğiniz Zula Çin Bahçeleri taktikleri gibi 'haydi söyle' diyeceğiniz pek çok taktik mevcut. Genel bir taktik olarak iyi oynamanız gerektiğini elbet biliyorsunuzdur. Buna ek, dikkatinizi dağıtan etmenlerden de kurtulmalısınız. Favela Taktikleri: Gladyo ve Zula gibi her iki takıma ayrılırsınız. Harita, buram buram Brezilya sokakları kokmaktadır. Burada Zula Favela Taktikleri olarak size verebileceğimiz en iyi taktik, eğer bombayı durduran taraftaysanız elinizdeki el bombanızı etkili bir şekilde kullanmanız olacaktır.

Eğer sis bombasına da sahipseniz işleriniz daha da kolaylaşabilir. Bomba kurulan bölgeye sis atarak girerseniz karşı takımdaki kişi sizi görmekte zorlanacak ve zaman kazanacaksınız. Ayrıca elin hemen başında, bombanızı A bölgesindeki tamirhaneye doğru atarsanız bombayla kill alma ihtimaliniz de yüksektir.

Düğün Salonu: Düğün Salonu haritası, adı üzerinde her an bir gelin ve bir damadın ışın kılıçları altında çıkabileceği bir atmosferde geçmekte. Eğer Gladyo tarafında mücadele eden bir oyuncu iseniz Düğün Salonu haritasının ortasına bomba ve sis atarak ilerleyebilirsiniz. Burada tavsiyeniz otopark bölümüne gitmenizdir. Eğer Zula tarafındaysanız safir tarafından orta tarafa çıkarak mücadeleye girişebilirsiniz. Safranbolu: Safranbolu Zula'nın en bilinen haritalarından biridir. Oyuncular arasında CS:GO'daki Dust 2 haritasına oldukça benzetilir. Bu aynı zamanda bir CS:GO oyuncusuysanız Zula'daki Safranbolu haritasında da başarılı olma ihtimalinizin artacağı anlamına gelebilir. Burada size verebileceğimiz Zula taarruz taktiklerinden biri de traktör olacaktır. Eğer Zula tarafında mücadele ediyorsanız Long diye tabir edilen kapıdan içeriye koşup, bomba atıp traktörün önüne geçerek gelen oyuncuları avlayabilirsiniz. Gladyodaysanız mid diye tabir edilen bölümden rushlayabilirsiniz. Gaziantep Mülteci Kampı: Pek çok oyuncunun sevdiği haritalardan biri de burası. Burada uygulayacağınız Zula rekabet taktiklerden biri Gladyo tarafında midden rushlayıp A'ya gitmek, Zula tarafında ise B yolundan gidip yavaşça ilerleyerek rakipleri avlamaktır. Eğer m4a1 kullanıyorsanız ve henüz başka bir silaha geçmediyseniz Zula m4a1 taktiklerini deneyerek silahınızı yükseltip bu haritada daha iyi bir performans gösterebilirsiniz. Ayrıca YouTube'da Zula sabotaj taktiklerinin büyük bir kısmının da bu haritada denendiği gözümüzden kaçmadı sevgili oyuncular ;)

ZULA BATTLE ROYALE TAKTİKLERİ Zula Battle Royale, PUBG gibi hayatta kalma üzerine kurulmuş, birçok oyuncunun da dikkatini çeken bir oyun. Normal Zula'dan oldukça farklı yapıya sahip olan Zula Battle Royale'de oyuncular diğer birçok oyunda olduğu gibi sona kalmak için çeşitli taktikler geliştirmiştir. Bu taktikleri kullanarak Zula Battle Royale'de sona kalabilir ve oyunun en kıdemli oyuncularından biri siz olabilirsiniz. Zula Battle Royale, oyuncuların 'buralar hep dutluktu' diyebileceği kadar büyük bir haritaya sahip. Bu yüzden haritada nereye ineceğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çatışmanın yoğun olduğu bir yere inerseniz çok çabuk öldürülme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok ıssız, en ücra yerlere inerseniz de malzeme bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ikisinin ortasında bir yer bulmanız en iyi seçenek olacaktır. Eğer ineceğiniz noktanız seçtiyseniz şimdi zula teknikleri arasında önemli bir yer tutan teçhizat toplamanın tam zamanı. Çünkü zula bıçak taktiklerinin ana karakteri bıçak ile birinci olma ihtimaliniz çok düşüktür.

Battle Royale'de bölgenizi seçtiniz ve paraşütünüzü açarak inişinizi yaptınız. Hemen ısırmak için insan arayan zombi misali silah aramalısınız. Çünkü silahınız yoksa, silahı olan birisi sizi anında alt edebilir ve zula oyun taktiklerinin büyük bir çoğunluğunu uygulayamadan oyuna veda edebilirsiniz. Kimse böyle bir vedayı istemez öyle değil mi? Bu yüzden silah bulup hemen düşman avlamaya başlamalısınız. Fakat her şey silah toplamakla da bitmez. Bomba, zırh ve enerji gibi diğer malzemeleri de çantanıza eklemelisiniz. PUBG'de olduğu gibi Zula Battle Royale'de de araç bulunur. Bu araçlar ile haritanın dört bir yanına saniyeler içerisinde ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda araç sizi çatışma bölgelerinden de hızlıca da uzaklaşmanızı sağlayacaktır. O yüzden tavsiyemiz şu; Gerçek hayattaki tercihiniz nedir bilemeyiz ama, Zula Battle Royale taktiklerinin bir parçası olarak oyunda bir araç bulmayı sakın ama sakın unutmayın. Ayrıca doğru yerde doğru şekilde siper almak da hiç bir zaman unutmayacağınız bir taktik. Yeri gelmişken bunu da belirtmiş olalım.