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Doğrudan iltihaplanmaya neden olur! Vücudunuzu zehirlemek istemiyorsanız sakın yemeyin

08.10.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafine karbonhidratlar doğrudan iltihaplanmaya neden olur. Vücudunuzun iltihaplanmasını ve bu nedenle ağrımasını istemiyorsanız rafine karbonhidratlardan uzak durmalısınız. Ağrılı artritten kurtulmak istiyorsanız, iltihap önleyici gıdaları tercih etmek sizin için çok daha iyi olacaktır.

Doğrudan iltihaplanmaya neden olur! Vücudunuzu zehirlemek istemiyorsanız sakın yemeyin

Artrit, eklemde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan yaygın bir durumdur. Enflamasyonun faydaları olmasına rağmen, bu bağışıklık sisteminin yabancı maddelerle savaşma şeklidir. Kronik enflamasyon artrit gibi istenmeyen etkilere neden olabilir.

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Bu nedenle, iltihaplanmaya karşı koymanın anahtarı, diyetinizi mümkün olduğunca iltihaplı her şeyden çıkarmaktır. Harvard Health'e göre rafine karbonhidratlar iltihaplanmaya neden olabilir.

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RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN KAÇININ

Basit karbonhidratlar olarak da bilinen rafine karbonhidratlar, şekerleri (örneğin; glikoz, fruktoz, sakaroz) veya lifli buğday tohumu, kepeği alınmış tahıllardan yapılmış besinleri kapsar.

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Günlük rafine karbonhidrat örnekleri arasında beyaz ekmek ve hamur işleri bulunur. Harvard Health, "Bu gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmaya veya sınırlamaya çalışın" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karbonhidrat
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