Doğruysa çok vahim! Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia eden köylüler: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz

'İÇME SUYU İLE KANALİZASYON KARIŞIYOR'

Necatiye köyü muhtar yardımcısı Sunay Avcı, köye yapılan kanalizasyon sisteminin tıkanıp, taştığını ve dereye karıştığını belirterek, sorunun çözümü için gerekli yerlere başvuru yaptıklarını söyledi. Kanalizasyon sisteminin yenilenmesi için 3 kez ihale yapıldığını ancak henüz bir çalışma yapılmadığını anlatan Avcı, "Köyümüzün kanalizasyonu artık çalışmıyor. Yıllardır da köyün içinden geçen Cami Deresi'ne akıyor ve kuraklık nedeniyle su olmadığı için dere lağım suları ile kaplandı. İçme suyumuz ile kanalizasyon bir arada. Sıkıntımız çok büyük, bunun yetkililer tarafından onarılmasını istiyoruz. Yıllardır kanalizasyon dereye karışıyor. Daha önce birkaç defa onardılar, su erozyonu boruları koparıp attı. Yetkilerin bir an önce kanalizasyon sistemini yapmasını istiyoruz. Şebekede borular boşaldığı zaman bu lağım suyu içme suyuna contalardan çatlaklardan karışıyor. Komşular musluğu açtığı zaman bulanık bir lağım suyu geliyor, kokulu bir su geliyor" dedi.

'KOLERADAN KORKUYORUZ'

Köyün eski muhtarı Sezgin Kayacık, derenin köy içinden geçen 1100 metrelik bölümüne yıllardır, çalışmayan kanalizasyonun karıştığını belirterek, "Bizim kanalizasyon şu anda doldu, su boruları dereden gidiyor. Muhtar iki kez yaptırdı boruları fakat yine sel götürdü. Şu anda köyün içme suyu pislik altında. Çocuklarımız bu suyu içiyor. Bir an önce yetkilerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Birçok hastalığa neden olabilir. Bu dereye bir çare bulunmalı içme suları bu pislikten çıkarılmalı. Bir yağmur yağsa sel felaketi olabilir. Çok mağduruz, biz koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz. Yetkililer gelsin bir bardak su içebilecekler mi acaba? İçemezler. Tek çare buna bir çözüm bulunmasıdır" dedi.