Doğtaş ‘Kelebek’ olup uçacak: 5 yılda 400 mağaza

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Doğtaş Kelebek CEO'su Davut Doğan, Kelebek markasını ‘kitlesel ve küresel’ bir marka yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Doğan ayrıca 5 yıl içerisinde toplam mağaza sayılarını 400’e çıkarmayı planladıklarını ve kârlılıklarında ise 2 katın üzerinde bir artış sağladıklarını bildirdi.

Mobilya markası Kelebek, markanın geleceğine ilişkin 2020 hedefleri ve 2019 yılının değerlendirmesini, düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Basın mensupları, bayilerinin ve iş paydaşlarının katıldığı toplantıda markanın yeni reklam filmi de ilk kez izletildi.

Markanın gelecek dönemdeki hedefleri arasında uluslararası pazarda bilinirliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Davut Doğan, Avusturya, Londra, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan, Azerbaycan, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Mauritius ve Katar ile 11 ülkede 16 mağazaya ulaştıklarını ifade etti. Doğan, yurt dışındaki mağaza sayısının 5 yıl içerisinde 60’a ulaşmasını hedeflediklerini de bildirdi. 15 mağazası bulunan Kelebek Mutfak’ın ise yıl sonunda 20'ye ve 5 yıllık planlama ile 40'a çıkarılması ön görülüyor.