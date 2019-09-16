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Doğu Afrika kanserle ortak mücadele edecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle her yıl yüz binlerce insanın kanserden hayatını kaybettiği Doğu Afrika'da ortak bir araştırma ve tedavi merkezi inşa edilecek - Merkezin temeli 2020 başında Etiyopya'da atılacak

ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika ülkeleri, son yıllarda giderek artan ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle binlerce kişinin ölümüne yol açan kanserle mücadele için ortak bir araştırma ve tedavi merkezi kuracak.

Doğu Afrika'da 8 ülkenin meydana getirdiği Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirdiği “Kanser İnisiyatifi” toplantısında her yıl daha fazla can almaya başlayan kansere karşı araştırma ve tedavi uygulamalarının yapılacağı ortak bir tesisin kurulacağını açıkladı.

2020’nin başında Etiyopya’da temeli atılması beklenen merkez, IGAD’a bağlı ülkelerin vatandaşlarına hizmet verecek.

- “Yüz binlerce insan tedavi bekliyor”

IGAD Yönetici Sekreteri Mahboub Maalim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin 10 yıl önce inşa edilmesine karar verildiğini ancak kısıtlı imkanlar nedeniyle projenin sürekli ertelendiğini söyledi.

Maalim, bölgede yüz binlerce insanın kanser tedavisi beklediğini aktararak, “Bu hastalıktan ve yol açtığı sorunlardan kaçamayız.” diye konuştu.

Kanser İnisiyatifi’ni başlatan isimlerden Dr. Mulaku Game, toplantıda yaptığı konuşmada, kanserin AIDS, sıtma ve veremden daha fazla kişinin ölümüne yol açtığını hatırlatarak, “Kanser görmezden gelinemeyecek kadar çok insanı öldürüyor.” ifadesini kullandı.

- 1,5 milyon kişiye bir onkolog düşüyor

Etiyopya Sağlık Bakanı Amir Aman ise yeni merkezin temelinin 2020'de Etiyopya’da atılacağını ve projenin iki yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Merkezin tedavinin yanı sıra bir araştırma merkezi de olacağını dile getiren Aman, Doğu Afrika’da onkoloji uzmanlarının sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkati çekti.

Aman, "Doğu Afrika’da her 1,5 milyon insana yalnızca bir onkolog düşüyor." dedi.

Afrika’da sık görülen kanserlerin başında rahim kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, bağırsak kanseri ve akciğer kanseri geliyor.

Etiyopya’da her yıl 67 bin yetişkin kansere yakalanırken bunların 47 bini hayatını kaybediyor. Çocuklarda görülen kanser vakalarında hayatta kalma oranı ise sadece yüzde 20.

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Afrika kanser

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