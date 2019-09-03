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Doğu Afrika'daki gıda krizi büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

2018'de 7 ülkede 27 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı

ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika ülkeleri çatışma, ekonomik kriz ve iklim değişikliği nedeniyle 2018'de gıda güvensizliğinin en fazla görüldüğü bölgelerden biri oldu.

Doğu Afrika'da 8 ülkenin meydana getirdiği Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) tarafından hazırlanan raporda, 2018'de bölgenin 7 ülkesinde 27 milyon kişinin ağır gıda sorunuyla karşı karşıya kaldığı ve bu rakamın dünyada gıda güvensizliği yaşayanların yüzde 24'ünü oluşturduğu belirtildi.

Raporda, en fazla gıda sorunu yaşayan ülkelerden Etiyopya, Sudan ve Güney Sudan'da mevcut krizin sürmesinin beklendiğine işaret edilerek 2018'de Etiyopya'da 8,1 milyon, Sudan'da 6,2 milyon, Güney Sudan'da ise 6,1 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Raporda iklim değişikliği, çatışma ve ekonomik sorunların gıda krizine yol açan başlıca sorunlar olduğu ortaya konurken ortalamanın altındaki yağışlar nedeniyle 2019'da da benzer bir tablonun ortaya çıkabileceği aktarıldı.

Üye ülkelerden barış ortamını sağlaması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak yatırımları yapması istenilen raporda, bilgi ve teknoloji ağının etkili kullanımıyla krizlerin etkilerinin zayıflatılabileceği hatırlatıldı.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye bulunuyor.

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Doğu Afrika gıda güvensizliği gıda krizi

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