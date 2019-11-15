Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na Mersin'de devam edildi

MERSİN (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" kapsamında Mersin'de deprem tatbikatı yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlamasıyla iki yılda bir düzenlenen, bu yıl 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla 22. kez gerçekleştirilen tatbikata Muğla'dan sonra Mersin'de devam edildi.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığından yönetilen tatbikatın senaryosuna göre, deprem nedeniyle merkez Mezitli ilçesinde çöken 6 binanın enkazında 30 kişi mahsur kaldı.

Deprem bölgesine destek olmak için yardım kuruluşları, tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar aracılığıyla kente gönderildi. Gemi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timi, AFAD, UMKE, 112 acil müdahale, Türk Kızılay ekipleri ile kızılay mobil mutfak tırı ve ikram aracını Mersin Limanı'na indirdi.

- Deprem bölgesi gerçeğini aratmadı

Yardım ve kurtarma kuruluşları, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırıldı.