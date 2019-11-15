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Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na Mersin'de devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Tatbikat kapsamındaki senaryo gereği, kentte 6 binanın çökmesine neden olan depremin ardından tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar aracılığıyla yardım kuruluşlarının taşınması ve kurtarma faaliyetleri canlandırıldı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" kapsamında Mersin'de deprem tatbikatı yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlamasıyla iki yılda bir düzenlenen, bu yıl 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla 22. kez gerçekleştirilen tatbikata Muğla'dan sonra Mersin'de devam edildi.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığından yönetilen tatbikatın senaryosuna göre, deprem nedeniyle merkez Mezitli ilçesinde çöken 6 binanın enkazında 30 kişi mahsur kaldı.

Deprem bölgesine destek olmak için yardım kuruluşları, tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar aracılığıyla kente gönderildi. Gemi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timi, AFAD, UMKE, 112 acil müdahale, Türk Kızılay ekipleri ile kızılay mobil mutfak tırı ve ikram aracını Mersin Limanı'na indirdi.

- Deprem bölgesi gerçeğini aratmadı

Yardım ve kurtarma kuruluşları, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırıldı.

Bu ekiplere, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de eşlik etti.

JAK ve AFAD ekipleri, enkaz altında aramaya çalışmalarına başlarken Kızılay da ilk yardım çadırı ve mobil mutfak tırını kurdu.

- Taşlar kırıldı, pencereler kesildi

Senaryo gereği, kurtarma ekiplerinin yanı sıra itfaiyenin özel eğitimli köpekleri aracılığıyla enkaz altındaki depremzedeler belirlendi, kurtarılan yaralılar UMKE'nin ilk yardım çadırına taşındı.

Ağır yaralanan 5 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Acil Tıbbi Yardım Timi'nin bulunduğu TCG Bayraktar gemisine taşınarak tedavilerine başlandı. Yaralılardan biri, geçirdiği travma nedeniyle gemideki ameliyathaneye alındı.

Bir binada mahsur kalan yaralılar ise kesilen pencere korkuluklarından çıkarıldı. Alanda doğal gaz nedeniyle çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

- Gerçeği aratmadı

Tatbikatta senaryo gereği bir kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı kurtarıldı.

Atıl durumda olduğu için birçok yıkıntının olduğu alanın gerçek bir deprem bölgesini aratmadığı görüldü. Tatbikatta depremzedelerin yaralandıklarını gösteren özel makyajlar dikkati çekti.

"Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 10 Kasım'da Muğla'da başlamıştı.

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