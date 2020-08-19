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Doğu Akdeniz: AFP - Yunanistan ve G. Kıbrıs AB'yi Türkiye'ye karşı sert tutum almaya çağırdı

19.08.2020 00:30 | Son Güncelleme

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği'ni (AB) Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye karşı daha sert tutum almaya çağırdı.

Doğu Akdeniz: AFP - Yunanistan ve G. Kıbrıs AB'yi Türkiye'ye karşı sert tutum almaya çağırdı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği'ni (AB) Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye karşı daha sert tutum almaya çağırdı.

AFP ajansında yer alan haberde, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemileri göndermesinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın AB üyesi iki ülke arasında politika koordinasyonu amacıyla Lefkoşa'ya sürpriz bir ziyaret yaptığı belirtildi.

Dendias, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile görüştü.

Lefkoşa ve Atina, Türkiye'nin hem kendi ülkelerinin egemenliklerini hem de AB'nin egemenliğini ihlal ettiği iddiasıyla Brüksel'den daha sert tutum almasını istiyor.

Basın toplantısında konuşan Dandias, Türkiye'yi bölgede "istikrarı bozan bir rol oynamakla" suçladı ve "Türk provokasyonları AB'nin, ABD'nin net tavırlarına, Avrupa değerlerine, uluslararası hukuka saygısızlık teşkil ediyor… ve kabul edilemez bir militerleşme söz konusu" dedi.

Christodoulides ise "Kıbrıs ve Yunanistan, Erdoğan'a ödün verilmesinin Türkiye'nin kabahatli davranışının görülmemiş düzeyde artmasına yol açacağına uzun zamandır işaret ediyordu" dedi.

Bakan, Mısır, İsrail ve Lübnan ile deniz anlaşmaları yaptıklarını ve "deniz yetki alanları kurmak üzere diğer komşu ülkelerle müzakereye hazır olduklarını" ifade etti.

Oruç Reis'le artan gerginlik

Geçen hafta Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i beş savaş gemisi eşliğinde Akdeniz'e göndermesi üzerine gerginlik tırmanmış, Yunanistan da gözlem için bölgeye savaş gemileri göndermişti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı destekleyen Fransa ise Akdeniz'deki askeri varlığını "geçici olarak takviye etti".

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, Yunanistan ile Mısır'ın 6 Ağustos'ta deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalaması üzerine müzakereler yeniden askıya alındı.

Doğu Akdeniz

Türkiye bu anlaşmanın "yok hükmünde" olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığının batı sınırlarına ruhsat verilerek sondaj çalışmalarının süreceğini belirterek "hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz" demişti.

AB dışişleri bakanları Cuma günü Yunanistan ve Kıbrıs'a "tam desteklerini" açıklayarak, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceğini belirterek 18 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında yeni bir NAVTEX ilan etti.

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