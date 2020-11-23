Doğu Akdeniz: Alman askerleri Türkiye'den Libya'ya giden gemiyi neden aradı, Ankara'nın tepkisi ne oldu?

Türkiye'den Libya’ya giden bir yük gemisi**nin Pazar gecesi Yunanistan’ın güneybatısında, Avrupa Birliği’nin (AB) İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Anadolu Ajansı**'nın (**AA**) haberine göre aranan gemide insani yardım dışında bir şey bulunmadı**. Alman yetkililere göre ise Türkiye, silah taşıdığından kuşkulanılan gemideki aramanın tamamlanmasına izin vermedi.**

Geçen hafta Türkiye'den ayrılan 16 bin tonluk Roselina-A adlı yük gemisinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla AB tarafından Doğu Akdeniz'de başlatılan İrini Harekatı'na katılan Hamburg adlı fırkateyn tarafından, silah taşıdığı şüphesiyle durdurulduğu bildiriliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Berlin'de yaptığı açıklamada, personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını söyledi. Sözcü, kısmi aramada şüpheli bir yüke rastlamadıklarını da belirtti.